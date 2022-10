Të gjithë e mbajmë mend ish-deputetin Selami Jenishehrin që lëvizte me biçikletë rozë në kryeqytet. Akoma e përdor dhe sot. Mirëpo, duket se herë pas here, 81-vjeçari zgjedh që të lëvizë me një mini-skuter.

Fotoja më poshtë, tregon Jenishehrin, të veshur me një kostum, me një posturë të drejtë, që kalon semaforin në Laprakë. Si për çudi, e gjithë rruga është bosh dhe ish-deputeti e ka më të lehtë për të manovruar.