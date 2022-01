Përfaqësuesit e Agjencisë Evropiane të Barnave pretendojnë se përhapja e shpejtë e variantit “omicron” do të forcojë imunitetin e qytetarëve. Zyrtari i EMA-s, Marco Cavaleri, sqaroi se një numër i madh njerëzish do të ekspozohen ndaj virusit, edhe pse ndoshta nuk do të shfaqin simptoma.

MARCO CAVALERI

ZYRTARI I EMA-S “Kjo do të thotë se do te arrihet imuniteti. Arritja e imunitetit shtesë është shumë e rëndësishme. Fakti që një numër i madh njerëzish do të infektohen mund të kuptohet se kemi imunitet të fortë që do të na nxjerre nga pandemia”

Doza e katërt e koronavirusit, sipas agjensise europiane te barnave nuk duhet të merret në një afat të shkurtër kohore pasi rrezikon që sistemin imunitar te njerëzve.

“Jemi të shqetësuar për doza shtesë të vaksinave në afat të shkurtër. Nuk mund të marrim një dozë shtesë çdo tre ose katër muaj pasi mund të mos marrim përgjigjen e dëshiruar nga sistemi imunitar. Prandaj duhet të kemi kujdes që të mos e rëndojmë sistemin tonë me vaksinime të përsëritura.”

Shkencëtarët pretendojnë se edhe pse varianti omicron është më ngjitës, simptomat jane shume te lehta.

/a.r