50-vjeçari grek që akuzohet se vrau bashkëshorten e tij 54-vjeçare, në orët e para të së dielës, në shtëpinë e tyre në Nice, ka treguar në prokurori detajet rreth ngjarjes së rëndë.

Autori ka dalë mbrëmë nga spitali ku po trajtohej, për shkak të një krize epileptike që ka përjetuar pas arrestimit.

Ngjarja ndodhi pak pas orës 05:00 të së dielës, kur 50-vjeçari ka telefonuar policinë dhe në gjendje të dehur ka thënë: “Ejani në shtëpinë time se kam vrarë gruan”.

Oficerët e policisë, të cilët kanë shkuar me shpejtësi në katin e parë të rrugës Bosporou, kanë gjetur gruan të vdekur me shenja në qafë. Vdekja e saj, sipas mjekut mjekësor, ka ardhur për shkak të mbytjes me duar.

Sipas informacioneve nga burime policore, i akuzuari ndër të tjera gjatë marrjes në pyetje ka thënë: “Kam qenë duke pirë jashtë dhe kur kam ardhur në shtëpi kemi pasur një përleshje të ashpër me gruan time dhe më pas e kam vrarë”.

Bëhet e ditur se çifti kishte një vajzë 13 vjeçare, e cila jeton në shtëpinë e një të afërmi.

/e.d