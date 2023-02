Marrëdhënia e krijuar brenda shtëpisë së “Big Brother VIP” mes Kristit dhe Keisit ka krijuar shumë debate, për shkak të partneres që Kristi kishte lënë jashtë Zaza.

Babai i Kristit, Robert Aliaj ka reaguar për herë të parë në lidhje me këtë gjë, në emisionin “Shqipëria LIVE”. Ai ka deklaruar se e mbështet lidhjen e djalit të tij me Keisin, ndërsa theksoi se ai asnjëherë nuk ka deklaruar që Kristi ka qenë i lidhur më parë.

“Unë nuk kam thënë që Kristi ka një lidhje. Unë nuk e di ç’bën Kristi jashtë. Janë të rinj që nuk kanë asnjë lloj angazhimi. Janë dy të rinj krejt të lirë që kanë eksperiencat e tyre. E zbulova nga të tjerët. Nuk e njoh fare vajzën në fjalë. Nuk shoh asgjë të keqe deri këtu. Nuk është morale ti bëjmë biografinë. Edhe Keisi ka historitë e saj. Unë nuk do vij në panelin tuaj me mendimin e lloj-lloj njeriu. Në rrjetet social po ndodh një tmerr. Është e palejueshme. Mediat po e bëjnë subjekt kryesor, qoftë idiotsitë, trillimet.

Shoqëria shqiptare po degradon. Po hyjmë në disa qëndrime shoqërore të rëndësishme, të pa shembullta në Evropë. Ne jemi një shtet që nuk kemi rregulla.

Unë kristin e shof që aty është në situatë të vështirë. Tregoi shumë klas me Kejvinën dhe pse ajo nuk përbënte asnjë lloj interesi për Kristin. Nuk përmbushte asnjë interes të Kristit si qenie. Kristi vetëm sa e demonstroi aty. Ai e respektoi si human ama. Kristi nuk është njeri i lehtë. Ka ca bindje absolute të vetat. Kur bënë një gjë është shumë i sinqertë.

Sa i përket mesazheve, në datë 24 telefoni i Kristi ka qenë i sekuestruar, dy ditë më parë madje. Mua ma ka bërë të qartë produksioni këtë. Kristi e quajti vetë lidhje ne tij problematike. Ai është i kursyer për jetën personale. Një djalë i lirë është i lirë ta hajë dreqi. Është një gënjeshtër e madhe nëse them e di. Ai jeton në shtet tjetër. I dha fund bashkëjetesës që ka pasur më parë me një vajzë edhe pse ka qenë shumë i lumtur. Për arsyet e tija, por me gjithë respektin. Një çun i ri mund të ketë një lidhje me një femër por të dashurohet me një tjetër.

Edhe unë kur njoha gruan time, kam qenë një djalë çapkën. Kisha shumë vajza rreth meje, më pëlqenin, kam bërë eksperiencat e mija. U angazhova me një vajzë, edhe pse më parë kisha një tjetër, me të cilën nuk e kisha vizionin për tu angazhuar.

Edhe 5 vajza t’i dalin Kristi, s’ka asgjë të keqe. Ajo e bënë për vëmendje, si i rriten follower-sat, pozat që merr pastaj.”- tha Roberti.

/e.d