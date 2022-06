Një ngjarje e rëndë është zbuluar në qytetin grek të Larisas, pas vdekjes së papritur të një të moshuare 76-vjeçare.

Mediat në shtetin helen raportojnë se në banesën e të ndjerës është gjetur edhe një 51-vjeçare, e cila rezulton të jetë e bija e pensionistes që ka ndërruar jetë, por që është mbajtur e mbyllur në shtëpi nga nëna për plot 42 vite.

Nuk dihet nëse ajo është mbajtur në shtëpi e mbyllur me dëshirë apo me dhunë, ndërsa raportohet se 51-vjeçarja vuan nga autizmi. Ajo ishte e shëndetshme dhe kushtet e shtëpisë ishin shumë të mira, prandaj dyshimet për keqtrajtimin e saj janë të vogla. I vetmi dyshim është nëse është privuar të dalë nga shtëpia me dhunë.

Nga dëshmitë e grumbulluara, si banorët e lagjes, ashtu dhe familjarët e tjerë e dinin për ekzistencën e saj, por nuk kishin raportuar asgjë për vite me radhë.

Në detajet e zbardhura rezulton se 51-vjeçarja ishte mbyllur në këtë banesë që kur ishte larguar nga shkolla në moshën 9-vjeçare, kur ishte nxënëse e klasës së tretë të shkollës fillore.

“Ne po shqyrtojmë gjithçka. Fatkeqësisht, shkollat ??në kohën kur ky fëmijë po rritej pak a shumë i refuzonin këta njerëz. Nuk kishte shkolla speciale atëherë pas vitit 1984 dhe dalëngadalë filloi të shfaqej me druajtje në qytetet e mëdha. E sigurt është se kjo grua i përket grupit të njerëzve që kanë nevojë për mbështetje”, theksuan autoritetet greke./m.j