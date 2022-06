Duke nisur nga dita e mërkurë temperaturat në vendin tonë do të fillojnë të rriten. Sipas sinoptikanëve temperaturat do të fillojnë të rriten me 3 gradë.

Rritja e temperaturave do të vijojë edhe përgjatë ditëve në vijim, duke bërë që të kapë vlerat maksimale në 38 gradë celcius.

Ndërkohë që gjatë fundjavës pritet të ketë një ulje të lehtë të temperaturave.

Gjithashtu sinoptikanët parashikojnë që ditët e fundit të muajit qershor të jenë të nxehta.

/e.d