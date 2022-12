Ai po vraponte t’i shpëtonte policisë, por nga pas e ndiqte një qen antidrogë i stërvitur si mos më mirë.

Bledar Thomaj, 33 vjeç, doli nga makina tip Audi A6 në M5 pranë kryqëzimit 7 (Worcester Jug).

Para arrestimit, ai rrezikoi jetën dhe gjymtyrët ndërsa ikte me vrap nëpër gjashtë korsi të autostradës. Por më në fund e mbërrin qeni me emrin Alvin. Vetëm dy ditë më vonë shqiptari, i cili tashmë mund të dëbohet, u deklarua fajtor për posedim kanabis me qëllim furnizimin dhe u burgos për 12 muaj në Gjykatën e Magjistraturës Kidderminster.

Oficerët e Njësisë së Patrullës së Operacioneve të Worcestershire, me bazë në Bromsgrove u përpoqën të kapnin Thomajn nga Derbyshire rreth orës 2:40 pasdite. Në total, oficerët gjetën 10 kg kanabis nga bagazhi i automjetit Audi. Oficerët konfirmuan se ‘tregtari’ mori qepje pasi u kafshua nga Alvin.

/a.r