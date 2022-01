Teksa qëndronte me banorët në oborr, Donaldi ka treguar se nuk është person i durueshëm.

Pas një bisede të shkurtër, Donaldi filloi të ngacmonte Beniadën për higjenën ndërsa ajo e mori me të qeshur duke i thënë se do ia këpusë veshin.

Donald: Durimi nuk është arma ime më e fortë. Kam bërë tatuazh “Duro”.

Beatrix: Kërcet gishtat me radhë.

Donald: Kur mbaroj të mit, vazhdoj me të kësaj. Një kritikë të më bëjnë marr anën e mirë. Varet nga kush vjen por nga gabimet mundohem të mësoj.

Egzona: Mendoj që njeriu hapin më të madh në jetë e bën kur kupton gabimet e veta. Kur i jep vetes mundësi të përmirësosh gabimet që ke bërë.

Donald: E lan ndonjëherë kokën?

Beniada: Do të të këpus veshin. Ja hëngra njëherë veshin. Maskara./m.j