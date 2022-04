Johnny Depp dhe Amber Heard patën një takim emocional dy muaj pasi ajo bëri kërkesën për divorc, në të cilin ai i kërkoi asaj që ta priste me thikë dhe i tha: “Ke marrë gjithçka, do gjakun tim, merre”.

Gjyqi kundër shpifjes prej 100 milionë dollarësh mes ish-partnerëve tregon më tej se takimi dramatik i tyre ndodhi në një hotel në San Francisko në korrik të vitit 2016.

Në atë moment, reputacioni i yllit të Hollywoodit kishte rënë përtokë nga pretendimet e Heard se ai ishte fizikisht i dhunshëm ndaj saj.

Depp i tha gjykatës se ai vazhdimisht i tha Heardit ta priste sepse gjaku i tij “ishte e vetmja gjë që ajo nuk kishte”.

Gjykata dëgjoi gjithashtu një bisedë telefonike mes Depp dhe Heard pas divorcit, në të cilën ajo e sfidoi atë për pretendimet e tij se e kishte rrahur.

Heard tha: “Thuaji botës se unë, Johnny Depp, një burrë, jam viktimë e dhunës në familje dhe shiko sa njerëz besojnë ose janë me ty”.

I pyetur nga një prej avokatëve të tij për takimin në San Francisko, Depp tha se nuk shkoi “mirë”.

“Isha shumë i hutuar që isha thirrur tek ajo në atë moment pasi të gjitha lajmet ishin për faktin se gjoja kisha bërë të gjitha këto gjëra të tmerrshme”, shtoi ajo.

“Unë u takova me të me shpresën se ajo do të tërhiqte gënjeshtrat e saj se bota tani ishte ushqyer. Në asnjë mënyrë ajo nuk ishte gati ta bënte këtë. Nuk mund ta kuptoja pse isha atje”.

I pyetur se pse po kërcënonte se do të lëndonte veten, Depp tha: “Mendova se Heard më kishte sjellë në San Francisko, ishte e qartë, nën pretendime të rreme. Nuk e di se çfarë po kërkonte”. “Kisha një thikë në xhep. Nxora thikën dhe thashë këtu, më preu”. Duke rrëfyer bisedën e tyre, Depp tha: “Kjo është ajo që dëshironi të bëni. Ke marrë gjithçka, do që të ma marrësh edhe gjakun”.

“Ajo tha jo jo. (I thashë) Nëse nuk do ta marrësh, kjo është gjithçka që më ka mbetur. Nëse ajo nuk do ta bënte, unë do ta kisha bërë. Unë isha në fund. isha i thyer”. Gjykata dëgjoi gjithashtu një tjetër telefonatë dramatike midis ish-çiftit që kishte ndodhur midis majit dhe korrikut 2016. Thika me të cilën Johnny i kërkoi Amber Heard që ta vriste.

Në audio, artistja e sfidoi aktorin e njohur që ta çonte atë në gjykatë për të parë se kush do ta besonte nëse ai pretendonte se ishte viktimë e abuzimit në familje”. Gjatë gjyqit të tyre, dolën një mori gjërash interesante që kanë bërë bujë e kanë bërë të përfliten në media.

