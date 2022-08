Me ‘kaos’ trafiku është shoqëruar e diela e fundit e muajit gusht për pushuesit e plazheve të Shëngjinit e Tales në Lezhë. Rruga nga Shëngjini në drejtim të Milotit po përballet me fluks të lartë automjetesh e për rrjedhojë më një ‘rrëmujë’ në lëvizje, e cila shpesh herë dhe kthehet në paralizë të qarkullimit rrugor.

Trafiku i rënduar ka nisur që prej orës 17:00 e pritet të vijojë deri në orët e mbrëmjes, ndërsa policia rrugore është vendosur në disa pika për të lehtësuar sadopak lëvizjen e automjeteve.

Fundjavë e fundit e gushtit përkon me përfundimin e pushimeve për shumë qytetar, çka do të thotë që tashmë do të ketë dhe lehtësim të qarkullimi rrugor, teksa trafiku i renduar ishte një sfide dhe këtë verë në rrugët e qarkut Lezhë.

g.kosovari