Gjurmë droge u gjetën në disa festa të organizuara nga zyrtarë të lartë britanikë, transmeton britanikja The Guardian.

Droga u zbulua në pronën Chevening verën e kaluar në ditët para se Truss do fitonte postin lidershipit konservator dhe të bëhej kryeministre, sipas burimeve.

Një anëtar i stafit pohoi se ata e testuan pluhurin duke përdorur një shtupë e cila ndryshon ngjyrën kur bie në kontakt me kokainën dhe tregoi se droga ishte e pranishme.

Në korrik, qeveria nisi një goditje të re ndaj përdoruesve të rastësishëm të drogës, duke thënë se pasaportat e tyre mund të konfiskoheshin.

Burime të veçanta kanë përshkruar gjetjen e depozitave të ngjashme në zyrat në Doëning Street Nr 10 pas dy partive të bllokimit të mbajtura kur Boris Johnson ishte kryeministër.

Stafi që punonte në Chevening pretendon se në dy raste gjetën gjurmë droge në një tavolinë anësore në një dhomë lojërash me një tavolinë biliardo, pas netëve ku Truss dihej se kishte argëtuar mysafirë në shtëpinë e fshatit Kent, një vendstrehim për sekretarët e jashtëm.

Një burim i brendshëm tha se kokaina ishte përdorur gjerësisht në Ëhitehall dhe në pronat parlamentare dhe pretendoi se disa nga aleatët politikë të Truss-it e përdornin atë.

Nuk ka asnjë provë që vetë Truss ose Johnson kanë përdorur drogën ose se ata do të kishin qenë të vetëdijshëm nëse droga përdorej ose ekzistonte. Guardian nuk i është thënë se kush ishte përgjegjës për depozitat e supozuara të drogës.

Guardian i është thënë se stafi i pastrimit gjeti drigë në banja dhe në një tavolinë në zyrat nr. 10. Thuhet se qese të vogla plastike u zbuluan pranë tavolinës në dyshemenë ngjitur me koshin, së bashku me pelena të lyera me njolla gjaku dhe të vjella.

Burimet thanë gjithashtu se kishte prova të një linje pluhuri të njollosur dhe një karte Boots Advantage të hedhur në të njëjtën tryezë. Nuk dihet se kujt i përkiste karta.

Zbulimet për atë festë, të mbajtura vetëm disa orë përpara se Mbretëresha të duhej të mbante zi e vetme në funeralin e burrit të saj për shkak të rregullave të distancimit shoqëror, shkaktuan zemërim. Ato përfshinin raporte se një valixhe me verë ishte futur me rrota në Doëning Street dhe se një luhatje kopshti për djalin e kryeministrit ishte thyer.

