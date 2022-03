Zjarri në komisariatin e Kamzës mbrëmjen e kaluar u shkaktua nga dy të ndaluarit Arben Mici, i cili ndërroi jetë si dhe nga Dilaver Idrizi, me qëllim për tu arratizur. Burime për gazetarin e Report Tv Arsen Rusta bëjnë me dije dy të ndaluarit i kanë vënë flakën me çakmak, të cilin efektivët nuk ua kanë hequr duke shkelur në këtë mënyrë dhomat e izolimit. Ato i kanë vënë flakën rrobave për të krijuar kaos dhe të arratiseshin. Plani është krijuar mes Arben Micit dhe Dilaver Idizit. Arben Mici, i ndaluar për dhunë në familje, kishte të hënën seancën në gjykatë, ndërsa Dilaver Idirizi doli një ditë më parë. Idrizi pas vendimit të gjykatës do të kalonte sot në paraburgim, ndërsa pritet që të përballet me një tjetër akuzë.

Punonjësi i policisë Hajredin Boja ende nuk ka dhënë deklarime për shkak të gjendjes shendetësore jo të mirë.

Ndërsa i plagosuri tjetër Dilaver Idrizi është shprehur se është nxjerrë nga dhomat e izolimit nga punonjësi i policisë Boja, i cili ishte përgjegjësi i dhomave të izolimit. Ditën e ngjarjes janë shoqëruar edhe dy te tjerë qe janë nxjerrë nga efektive të tjerë nga qelitë kur ra zjarri.

Hetimet vijojnë nga AMP, prokuroria e Tiranës dhe një ekspert i jashtëm zjarrfikës. Burime nga grupi hetimor bejnë me dije zjarri ka rënë në orën 20: 53 dhe rreth 30 minuta më pas kanë mbërritur forcat zjarrfikëse. Fillimisht dy efektivet kanë tentuar të shuajnë zjarrin vetë, dhe kur flakët janë përhapur janë telefonuar forcat zjarrfikëse.

