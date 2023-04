Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Dropull ku ka zhvilluar një takim me gratë dhe vajzat duke thënë se prioritet i qeverisë mbetet turizmi që do të fuqizojë cdo familje.

Ndër të tjera përmendi edhe bashkinë e Shkodrës duke thënë se është i vetmi qytet ku nuk ka shërbimet e duhura për shkak të asaj që i referohet si verbëria politike.

“Sot bashkitë tona janë të pastra përveç Shkodrës ku verbëria politike është paguar nga komuniteti me koston e mospasjes së shërbimeve të duhura. S’dua të vazhdoj me punët e grave në qeverinë tonë por dua të them që në këshillat bashkiak kemi fuqi të barabartë dhe dua t’i falenderoj të gjithë zonjat që janë bërë pjesë e këshillit bashkiak të Dropullit. Një është është e sigurt, që kemi hapur një fazë të re për Shqipërinë, ekonominë, punësimin, turizmin.

Turizimi është industria bazë që do ta fuqizojmë vit pas viti me të gjithë komponentët e vet për të fuqizuar çdo familje që jeton kudoqoftë në Shqipëri. Sot kushdo që hap agroturizëm fiton më shumë se ai që punon në Greqi”, tha Rama./m.j