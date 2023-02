‘Dua të iki në shpi. Jam shumë e lodhur. Jam shumë e ngarkuar, nuk di më çfarë po bëj. Do prish çdo gjë’- thotë Olta ndërkohë që në sfond dëgjohet kënga ‘I’m coming home’.

Mbrëmja e sotme është e rëndësishme për Oltën pasi ajo do duhet të marrë një vendim të rëndësishëm. Prej disa ditësh në shtëpi ndodhet një zarf i kuq, i cili mban emrin e saj sipër. Gjatë ‘Prime’ do mësojmë se ç’është shkruar për të e nëse do ketë fuqi mbi nominimet, ashtu siç është aluduar nga banorë të ndryshëm.