Braho akuzohet nga Komisioni i Rithemelimit për kryerjen e veprës penale të shpifjes.

Para protestës së 8 janarit, ish-deputeti, në një studio televizive paralajmëronte se tubimi i thirrur nga Sali Berisha do të kishte skenarë të dhunshëm, madje, sipas tij, do të përfundonte edhe me viktima, duke përmendur një deputet me inicialet E.A.

Kesaj deklarate i qendroi dhe me pas Spartak Braho, nderkohe qe ka reaguar dhe vete Alibeaj si dhe ishin shtuar rojet personale te ti!/m.j