“Ne kemi diskutuar me Dukën, kemi pasur nismë të 5 partive për të krijuar një potencial politik. Duhet nukli opozitar që ka mendimin ndryshe për ta plotësuar mozaikun e opozitës shqiptare. Opozita nuk mund të jetë një ushtri e vendosur në rresht, secili ka mendimin dhe kontributin e vet. Nëse do të jemi më racionalë do të jemi më të suksesshëm”. Këtë përgjigje dha në studion e Debatit me Alba Alishanin, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu i pyetur nëse do t’i bashkohet Agron Dukës i cili do të dalë i vetëm në zgjedhjet e ardhshme lokale.