I pyetur nëse do kandidojë për kreun e partisë Demokratike, deputeti demokrat, Edi Paloka tha për studion e Fax News se do të mbështeste ish kryeministrin Sali Berisha përderisa ky i fundit kishte shpallur kandidaturën e tij

Por nuk mohoi dëshirën dhe ambiciet që në të ardhmen të ishte drejtuesi i partisë së dytë më të madhe në vend.

“Për momentin PD-në e drejton Komisioni i Rithemelimit. E kam thënë edhe herë tjetër, përderisa Berisha ka shpallur se do kandidojë për kryetar të PD-së, unë në këtë rast do të isha në mbështetje të tij. Më vonë në situata të reja do të shohim, si çdo njeri tjetër që merret me politikë, edhe unë kam ambiciet e mia dhe do shohim nëse kontributi im do jetë i vlefshëm”– u shpreh Paloka.

“Foltorja”? Paloka: Basha qendron pas Bardhit dhe Alibeajt

ka folur mbi situatën ku gjendet partia Demokratike, pas dorëhqejes së Bashës dhe pas organizimit për ristrukturim.

Paloka tha se besionte se pas Alibeajt dhe Bardhit qëndronte Basha pasi, të dy ata nuk hiqnin dorë nga termi “të përjashtuarit” edhe pse flasin për bashkim.

I pyetur mbi takimet që Basha po zhvillon, Paloka tha se kishin informacione se në disktuime nuk flitej për bashkim.

Pyetje: Duket se një foltore e dytë ka lindur në PD në krye të së cilës tashmë duket se është zoti Basha…

Paloka: Nuk do e quaja foltore e dytë, sepse foltoret kanë qenë publike të hapura për këdo. Ajo që po bën Basha, do shohim se ku do dalë. Ai flet për bashkim, por me informacionet që kemi ne vetëm për bashkim nuk po flet në takime. Kam bindjen time që edhe Alibeaj edhe Bardhi nuk flasin me kokën e vetë. Kam bindje që pas tyre qëndron Basha.

Pyetje: A do jetë Berisha i pranishëm në mbledhjet e ardhshme të grupit parlamentar?

Alibeaj: Sigurisht që do të jetë. Ne jemi mbledhur si në një mbledhje të zakonshme të grupit, pasi u rikthyem në normalitet. Alibeaj përsëriste disa herë të përjashtuarit ndërkohë që fliste për bashkim.

Për të qenë i sinqertë pas gjithë asaj që ndodhi, 8 janari krijoi një lloj ekstremizimi të anëtarësisë pasi siç e keni ndjekur të gjithë, u përdor policia e Ramës me gaz kundër demokratëve. Për të qenë realist, nuk do jetë aq e lehtë kjo për t’u harruar./m.j