Tani mbret, jeta e Charles ka qenë mjaft e diskutueshme gjatë viteve që nga lidhja e tij jashtëmartesore kur ishte i martuar me Princeshën Diana deri te përfshirja e tij e dyshuar politike, por edhe gabimet dhe skandalet e tij të herëpashershme ku përfshihen ndihmësit e tij.

Djali i madh i mbretëreshës së ndjerë Elizabeth nuk ka gëzuar kurrë të njëjtin pranim popullor si nëna e tij , gjë që mund t’i shtojë sfidat me të cilat do të përballet si mbret.

Në të kaluarën, ai është akuzuar se ishte i ftohtë ndaj gruas së tij të parë, Princeshës Diana, dhe shtypi tabloid nuk humbet asnjë mundësi për ta portretizuar atë si të përmbajtur dhe të pakujdesshëm.

Ndërkohë, përshkrimi i serialit hit të Netflix, The Crown, i jetës së tij të trazuar bashkëshortore me Dianën e ndjerë, ndoshta nuk do ta bëjë atë të dashur dekada pas asaj kohe të trazuar.

Mbreti i ri madje është akuzuar për ndërhyrje në jetën politike në shumë fusha, nga arkitektura te ndryshimet klimatike.

Dhe në vitin 2021, partneri i tij më i besuar dha dorëheqjen për herë të dytë në karrierën e tij si oborrtar mes polemikave.

“Unë mendoj se e gjithë kjo është shkatërruese, nga “Kurora” te realiteti dhe gjithçka që po ndodh”, tha shkrimtarja mbretërore Penny Junor në fund të vitit 2021 kur u shfaqën thashethemet për donacione të mëdha në para për bamirësitë e tij.

“Asnjë nga këto nuk është lajm i mirë. Mbretëresha është shumë e dashur, Charles më pak. Unë mendoj se do të jetë e vështirë për të, pavarësisht se çfarë do të ndodhë, por të gjitha këto zbulime nuk po ndihmojnë”, vuri në dukje ajo.

“Tre persona”

Imazhi i Charles mori një goditje të rëndë kur u nda me Dianën. Në intervistën e saj legjendare në vitin 1995, kur zbuloi se si ndihej për marrëdhënien e tij me Camilla Parker Boëles, Diana tha se “kishte tre fytyra” në këtë martesë. Në vitin 1992, çifti njoftoi se po ndahej, por pas ndikimit të intervistës së diskutueshme të Dianës në Panorama të BBC-së, ata më në fund ranë dakord për një divorc.

Duke dhënë versionin e saj të ngjarjeve, Diana zbuloi problemet me të cilat përballej brenda familjes më të famshme të vendit, duke kritikuar familjen mbretërore dhe duke vënë në dyshim aftësinë e Charles për të qenë mbret.

Në pjesë të establimentit britanik, zbulimet e saj shkaktuan hutim, por ato fituan simpatinë popullore, e cila u zmadhua pas vdekjes së saj në një aksident automobilistik në Paris në 1997.

Charles ishte fajësuar prej kohësh për të dyja lidhjet jashtëmartesore, të cilës i atribuohej ndarja, si dhe deri diku për trajtimin fillimisht të paktën indiferent ndaj vdekjes së Dianës, kur familja mbretërore ishte cilësuar si e pashpirt dhe pa kontakt.

Megjithatë, ai gradualisht rifitoi një pjesë të mbështetjes së tij popullore dhe me shumë ngurrim britanikët pranuan se Charles kishte gjetur lumturinë me Camilla, me të cilën ai u martua përfundimisht në 2005.

“Black Spider”

Charles është akuzuar gjithashtu për presion të drejtpërdrejtë ndaj politikanëve për shumë çështje publike të diskutueshme, nga shëndeti te mjedisi.

Në një seri letrash midis Charles dhe ministrave të qeverisë, të quajtura “shkronjat e zeza të merimangës” nga shtypi britanik për shkak të shkrimit të tyre të dobët, ai loboi për një sërë çështjesh.

Letrat u bënë publike në vitin 2015 pas një beteje ligjore dhjetëvjeçare nga gazeta The Guardian dhe shkaktuan një reagim kundër tij, me shqetësimet se po e tejkalonte rolin e tij.

Megjithatë, në një intervistë të vitit 2018 me rastin e ditëlindjes së tij të 70-të, Charles këmbënguli se ai kurrë nuk kishte ndërhyrë drejtpërdrejt në politikën e partisë dhe theksoi se ai e kupton ndryshimin midis princit të Uellsit dhe monarkut.

Ryshfete?

Kohët e fundit, Charles është përfshirë në një skandal ryshfeti. Një seri zbulimesh gazetash pretendonin se Michael Faëcett, “krahu i djathtë” i Charles për dekada, kishte ofruar tituj nderi, madje edhe shtetësi britanike, në këmbim të donacioneve për fondacionet e Charles.

Sunday Times raportoi se një biznesmen miliarder saudit u dekorua dhe iu dha nënshtetësia britanike falë ndihmësve të Charles pasi kishte paguar më parë mijëra paund në skemat e mbështetura fuqishëm nga mbreti aktual i Britanisë. Pas publikimit të artikullit, Faëcett dha dorëheqjen përkohësisht si drejtor i bamirësisë së Charles, The Prince’s Foundation dhe rregullatori përkatës filloi një hetim mbi financimin.

Vetë Charles deklaroi se nuk dinte asgjë për marrëdhëniet e princit saudit me fondacionin e tij dhe kthimet që ai mori për donacionet e tij , duke lënë të kuptohet se Faëcett është përgjegjës për gjithçka.

Ai u lirua më vonë nga akuzat e keqmenaxhimit financiar që përfshinin shitjen e dhuratave të padëshiruara mbretërore, por një raport i brendshëm zbuloi se anëtarë të ndryshëm të shërbimeve të Charles ishin përgjegjës për “parregullsi serioze”.

