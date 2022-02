Kryeministri Edi Rama e ka nisur mëngjesin e kësaj të mërkure me pamje nga hidrovori i ndërtuar në Divjakë. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thekson se hidrovori është i pajisur me elektromekanikën e gjeneratës së fundit.

“MIRËMËNGJES 😊

dhe me hidrovorin e ri të Divjakës, i ndërtuar dhe pajisur me elektromekanikën e gjeneratës së fundit, që do të garantojë kullimin në çdo kohë të përreth 1400 ha tokë bujqësore, ju uroj një ditë të mbarë🙏”, shkruan Rama në Facebook.