I pyetur për deklaratat e Sali Berishës lidhur me ndeshjen Shqipëri-Çeki, në një intervistë për News24, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se i uron Berishës edhe 100 vite, që të shohë humbjet e njëpasnjëshme dhe degradimin që po i bën familjes së tij politike. Teksa e cilësoi Sali Berishën një njeri përçarës, Veliaj shtoi se është e turpshme që ka ende politikanë dhe spekulantë në Kosovë dhe Shqipëri që dëgjojnë një plak të marrë.

“Sot ka ditëlindjen dhe u bëftë njëqind e ca vjet! E kam urim të sinqertë sepse ai duhet të jetojë sa më të gjatë, që ta shohë humbjen e herë pas hershme, degradimin e herë pas hershëm, përçarjen e herë pas hershme që i ka bërë familjes së tij politike. Ai vërtet duhet të ketë një jetë të gjatë, që të vazhdojë të humbasë, të vazhdojë të shkojë nga humbja në humbje me entuziazëm.

Unë nuk i shoh fotot e Sali Berishës. Foto e fundit që pashë është e atij kitaristit të këngës “Hotel California”, për të cilin tha se isha unë me flokë të gjata në Iran, sepse sipas tij unë kisha lindur në ‘71 për të vizituar Iranin dhe më pas linda sërish në ‘79 për të vajtur prapë në Iran për të marrë një incenerator, pastaj kisha bërë edhe këngën “Hotel California”.

Pra, ky është një njeri i sëmurë, më vjen keq që e them, por është një njeri që vetëm e përçan këtë komb. Nëse disa spekulantë këtej dhe andej kufirit eksitohen nga një plak i marrë, që ngatërron një rockstar të viteve ‘70 me incineratorin, me Iranin dhe me çudira të kësaj natyre, kjo është vërtet për turp. U bëftë 100 e ca vjeç, që të shkojë nga humbja në humbje, dhe vërtet ta mbyllë me turp këtë histori”, tha Veliaj.