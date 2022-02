Shën Valentini i këtij viti është afër Hënës së Plotë të Shkurtit. Astrologjikisht kjo do të thotë se krijohet një stres shtesë. Megjithatë, shenjat e mëposhtme do të përjetojnë momente unike sot me partnerin apo njerëzit e tyre të dashur.

Dashi

Hëna sot është në shtëpinë tuaj të pestë, ajo që ndikon në romancën tuaj. Kjo do të thotë se është koha për të përqafuar emocionet tuaja dhe për të ndezur çelësin e flirtimit. Nëse jeni beqarë, përfitoni nga dita dhe dilni jashtë. Do të ketë patjetër njohje interesante. Nëse jeni në një lidhje, mendoni për mënyra që mund të sjellin më shumë pasion në marrëdhënien tuaj.

Binjakët

Hëna kalon te Luani dhe thekson fushën e komunikimit dhe ekstroversionit. Sot është një ditë e mirë për të organizuar një dalje (edhe me miqtë) apo një darkë romantike me partnerin. Gjithashtu, me Merkurin (sundimtarin tuaj) tek Ujori, dita është e përshtatshme edhe për njohje dhe flirtim.

Bricjapi

Afërdita dhe Marsi takohen në shenjën tuaj të zodiakut dhe kjo mund të nënkuptojë vetëm romancë, pasion dhe aventurë. Përfitoni nga ky aspekt për t’u fokusuar në dëshirat tuaja më të thella nëse ato kanë të bëjnë me partnerin tuaj, një projekt krijues ose thjesht qëllimet tuaja personale.