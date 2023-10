Tri vatra zjarri jane shfaqur mesditën e kësaj të premteje në Marinzë, duke rrezikuar shtëpitë dhe stanet e bagëtive. Ne vendngjarje mbërritën 4 mjete, zjarrfikese të Roskovecit dhe Fierit të cilët bënë të mundur neutralizimin e shpejtë të flakeve dhe largimin e rrezikut prane banesave.

Ndërkohe banorët shprehen jo vetëm të frikësuar, por edhe të indinjuar për faktin se sipas tyre zjarret pothuajse të përditshme gjatë muajit tetor kane qene të qëllimshme dhe apelojnë për ashpërsim të ligjit.

BANORËT

Iku i tërë mundi, dikujt iu dogj misri, jonxha, ullinjë, rrushi. Këto janë me dashje janë të qëllimshme. Jam 66- vjeç, kemi punuar si qeni, që ta rregullojmë këtë vend, por ky vend nuk rregullohet kështu, po s’u forcuan ligjet. Se këtu është zonë nafte, mori flakë në ’52 këtu, është shpërngulur fshati, u dogj i gjithë. Kishim ankthe sepse zjarri nuk pyet, të shuan. Është fikur, po edhe po s’qe fikur tërë natën ne nuk do flemë, zorrët hapur do t’i lëmë.