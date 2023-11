Avokati Idajet Beqiri ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e sotme në ‘Repolitix’ në Report Tv. Duke iu referuar pastrimit të parave dhe korrupsionit në vend ndër vite, avokati tha se në rrjetën e SPAK mund të bien mijëra persona që kanë abuzuar.

Sipas tij, kjo situatë është krijuar si pasojë e bashkëpunimit mes Metës dhe Berishës dhe theksoi se me qindra persona rreth tyre, do jenë në rrjetën e prokurorisë së Posaçme.

“Disa nuk do ta hajnë vitin e ri në shtëpi. Do na cojnë në fazë tjetër ku do i ndryshojë faqja vendit. Në rrjetën e këtij krimi të SPAK-ut do bien minimumi për pastrim të parave dhe korrupsion pasiv 10 mijë shqiptarë. Këtë e kanë krijuar këta 2 figura, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Ka me qindra të tjerë rreth këtyre që do bien në rrjetën e SPAK. Do bien edhe njerëz të medias dhe opinionist”- tha avokati.