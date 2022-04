Kur shohim portretin e Fatjona Lubonjës, të gjithëve na kujtohet videoklipi i Ardit Gjebreas “Makina e memories”.

Mirëpo, duket se pamja e saj nuk ka ndryshuar fare, pasi e ftuar sot në “ABC e Mëngjesit”, ajo kishte mbetur po aq e bukur pavarësisht viteve.

Fatjona u shpreh: “Për shqiptarët unë do të mbetem gjithmonë kjo vajzë. Kur iki në Vlorë më thonë që na ka bërë reklamë të madhe. Kur vij me pushime në Shqipëri më thonë ku të kemi parë dhe unë buzëqesh.

Mua në Shqipëri më njohin për fushën time, por unë nuk kam dal në televizor shpesh. Nuk ka asgjë të keqe që të mbahesh mend për diçka, se fundja shumë njerëz mund të jenë dashuruar me këtë këngë, mund të kenë njohur bashkëshortin e tyre sot”.

Më tej, ajo zbuloi se tashmë është një shkencëtare dhe neurologe në SHBA në New Jersey. Por, në Shqipëri është kthyer së bashku me Doktorin Gentian Toshkëzi, për shkak të një studimi mjekësor lidhur me memorien.

“Unë kam ardhur edhe vite më përpara ku kam bërë edhe të folurit në publik. Kam parë që ka pasur shumë interes dhe pa dal në tv, pa bërë PR. Kam parë shumë nëna që kanë pasur nevojë për konsultim dhe bëra një studim.

Raporti që bëra unë mbaroi në 2017, ndërsa ky tani është nga 2017 deri 2022 dhe është rritur evidentimi. Shoh statistikat se ato nuk të vijnë në shtëpi, por shkojnë në shkolla, në klinika”, tha Lubonja.

Sakaq, neurokirurgu Toshkëzi me medalje të artë deklaroi lidhur me studimin: “Kur kam mbaruar shkollën në Shqipëri, pak njihej problemet me autizmin. Unë jam i specializuar si neurokirurg po sjell atë kontributin tim me Fatjonën. Është shumë vështirë për ta pranuar nga prindërit, por për fat është mirë ka kapësh herët”.

g.kosovari