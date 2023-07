Një kodër me ullishte dhe me shkurre në Lushnje është përfshirë nga flakët. Bëhet me dije se zjarri ka rënë rreth orës 18:00 ndërsa janë djegur mbi dy hektarë.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur zjarrfikës, forcat e rendit si edhe banore e punonjës të bashkisë.

Por për shkak të terrenit të vështirë zjarrfikësja e ka pamundur të ndërhyjë. Nga flakët gjithashtu raportohet se rrezikonin edhe banesa.