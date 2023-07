UFO-t – ose fenomenet anormale të paidentifikuara (UAP), siç quhen tani – kanë marrë një vëmendje të shtuar nga qeveria e SHBA viteve të fundit për shkak të dëshmive të shumta nga dëshmitarë të cilët konsiderohen të besueshëm. Për të hedhur dritë mbi atë që disa mendojnë se është ‘kërcënimi i sigurisë kombëtare i paraqitur nga UAP’, ‘Nënkomiteti i Dhomës së Përfaqësuesve për Sigurinë Kombëtare në Kufi dhe Punët e Jashtme në SHBA’ mbajti një seancë dëgjimore të mërkurën (26 korrik) në Washington me titull “Fenomene anormale të paidentifikuara: Implikimet mbi sigurinë kombëtare, sigurinë publike dhe transparencën e qeverisë.”

Tre dëshmitarë kryesorë dëshmuan në seancë: Ryan Graves dhe David Fravor, dy ish-aviatorë të marinës amerikane, të cilët raportuan mbi takime me objekte të panjohura në hapësirën ajrore të stërvitjes ushtarake; dhe David Grusch, një veteran luftarak i dekoruar ushtarak amerikan dhe oficer i zbulimit të Pentagonit.

Fravor dha një përshkrim të detajuar të një takimi që ai dhe pilotët e tjerë patën me një UAP(UFO) mbi Gjirin Persik në 2004.

“Po shikonim përreth, vumë re pak ujë të bardhë në anën tonë të djathtë. Moti në ditën e incidentit dukej perfekt: qiell i pastër, erëra të lehta, dete të qetë, kështu që uji i bardhë binte në sy në oqeanin e madh blu. Ndërsa të katër shikuan poshtë, ne pamë një objekt të vogël të bardhë në formë Tic Tac… Ndërsa ne filluam të shohim objektin afërsisht ½ milje larg, ai u zhduk me shpejtësi dhe kaloi pikërisht përpara avionit tonë. Mbrojtësi ynë i krahut, afërsisht 8000 metra mbi ne, humbi gjithashtu shikimin. Ne u kthyem menjëherë për të hetuar ujin e bardhë dhe zbuluam se edhe ai ishte zhdukur. Objekti ishte shumë më superior në performancë ndaj F/A-18F tim të ri dhe nuk funksiononte me asnjë nga parimet e njohura aerodinamike që ne presim për objektet që fluturojnë në atmosferën tonë”.-tha ai në dëshminë e tij.

Sekretet po zbulohen?

Ekziston një presion i rëndësishëm politik nga ligjvënësit amerikanë për të hetuar çështjen e UAP në detaje duke e mbajtur debatin mbi të sa më racional të jetë e mundur. Në këtë frymë, disa nga anëtarët e panelit u përpoqën të mos e cilësonin seancën si një ekspozim të vizitave të mundshme të jashtëtokësorëve në Tokë, por një hetim për një mbulim të mundshëm.

“Ne nuk po sjellim burra të vegjël të gjelbër ose disqe fluturuese në seancë,” tha kongresmeni Tim Burchett. “Më falni që ju zhgënjej gjysmën prej jush.”

Megjithatë, anëtarë të tjerë theksuan se një pjesë e qëllimit të seancës ishte, në fakt, të kuptonte pretendimet e qindra apo mijëra dëshmive të bëra nga personeli ushtarak dhe pilotët komercialë.

Në fjalën e saj hyrëse, gjatë së cilës ajo përmendi incidentin famëkeq të Roswell, kongresmenja Anna Paulina Luna vuri në dukje se Kongresi duhet të kuptojë “madhësinë e kësaj çështjeje jo vetëm për këtë komb, por për gjithë njerëzimin”.

Falë një sekuence sporadike të raporteve të lajmeve dhe zbulimeve zyrtare në vitet e fundit, duke filluar me një histori mahnitëse të New York Times në 2017, ka një mirëkuptim më të madh publik se çfarë hapash ka ndërmarrë SHBA në heshtje për të hetuar UAP-të, veçanërisht pasi ato janë pikasur nga pjesëtarët e ushtrisë.

Miliona dollarë fonde të alokuara në heshtje nga Senati i SHBA-së dihet se janë shpenzuar për hetimin e çështjes, duke përfshirë Task Forcën e Paidentifikuar të Fenomeneve Ajrore të themeluar në vitin 2020 dhe pasardhësin e saj, Zyra e Zgjidhjes së Anomalive në Gjithë domenet.

Raportet, videot e deklasifikuara dhe dëshmitë e Kongresit e kanë bërë të qartë se ka pasur shumë më tepër takime nga sa është vënë në dijeni publiku dhe se ka konsistencë të habitshme në të dhënat e dëshmive që janë mbledhur.

Dhe madje edhe mes atyre që mbeten skeptikë të palëkundur ndaj çdo sugjerimi se disa qenie jashtëtokësorë po vizitojnë Tokën, vargu i zbulimeve ende të pjesshme ka ngritur alarmin serioz se një teknologjia e përparuar po përdoret në afërsi me asetet ushtarake amerikane – dhe nuk është e qartë se kush e ka zhvilluar dhe vendosur atë.

Megjithatë, seanca e së mërkurës shënon një kthesë të re në historinë publike.

Frika dhe rreziku

Të dy Grusch dhe Fravor aluduan në mënyrë specifike për ndërgjegjësimin e mundshëm të qeverisë amerikane apo edhe për posedimin e mjeteve që mund të shkojnë përtej atmosferës së Tokës.

Grusch dëshmoi se në vitin 2019, ai ishte “informuar” për “një program sekret që ekzistonte për UFO-t prej dekadash” që po funksiononte pa shqyrtimin e Kongresit.

“Unë mora vendimin bazuar në të dhënat që mblodha, për t’ia raportuar këtë informacion eprorëve të mi dhe inspektorëve të përgjithshëm të shumtë, dhe në fakt të bëhesha një sinjalizues,” i tha ai nënkomisionit. “Siç e dini, unë kam pasur pasoja për vendimin tim. Por shpresoj se veprimet e mia do të çojnë në një rezultat pozitiv të rritjes së transparencës.”

Fravor gjithashtu shprehu shqetësimin për mungesën e kontrollit të qeverisë për incidentet e raportuara dhe njohuritë e ushtrisë për to.

“Ajo që më shqetëson mua është se nuk ka “mbikëqyrje” nga zyrtarët tanë të zgjedhur për ndonjë gjë që lidhet me qeverinë tonë që zotëron ose punon në zeje që ne besojmë se nuk janë nga kjo botë,” tha ai në komentet e tij. Ai gjithashtu përsëriti para komitetit se objekti që ai dhe pilotët e tjerë panë në Gjirin Persik në 2004 ishte në gjendje të kryente manovra në dukje të pamundura që do të kalonin çdo pretendim ushtarak amerikan. Teknologjia me të cilën u përballëm ishte shumë më e lartë se çdo tjetër që kishim, dhe mund ta vendosnit kudo…ajo mund të shkonte diku, të bjerë brenda pak sekondash, të bëjë çfarë të dojë dhe të largohet, dhe nuk mund të bëjmë asgjë për këtë.”

Më e rëndësishmja, Grusch dhe Fravor të dy theksuan se objektet jo vetëm u pikasën nga pilotët vizualisht, por edhe u zbuluan në radar, megjithëse këto të dhëna nuk janë publikuar.

Një tjetër dëshmitar, ish-piloti i F-18 Ryan Graves, shpjegoi se ai kishte ndihmuar në themelimin e ‘Amerikanët për Hapësirën Ajrore të Sigurt’ për të mbështetur ata që kishin pasur takime me UAP dhe se ishte kontaktuar nga shumë dëshmitarë.

“Grupi është bërë një strehë për më shumë se 30 dëshmitarë të UAP-së, të cilët më parë nuk u shprehën për shkak të mungesës së sigurisë. Shumica nuk duan të flasin publikisht. Ata kanë frikë nga pasojat profesionale. Ata thjesht duan të shtojnë llogarinë e tyre në grupin e të dhënave.”

Pse tani?

Seanca dëgjimore është përpjekja e fundit nga Kongresi për t’i bërë presion agjencive të inteligjencës për më shumë transparencë në lidhje me UAP-të, duke argumentuar se ato janë një çështje e sigurisë kombëtare.

“UAP-et, çfarëdo qofshin ato, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për ushtrinë tonë dhe avionët tanë civilë dhe kjo duhet kuptuar,” tha deputeti demokrat Robert Garcia nga Kalifornia. “Ne duhet të inkurajojmë më shumë raportime, jo më pak, për UAP-të. Sa më shumë të kuptojmë, aq më të sigurt do të jemi.”

Grusch, Graves dhe Fravor ranë dakord me të, duke thënë se ata do të donin të shihnin një sistem raportimi të centralizuar, të sigurt dhe transparent. Ata shtuan se shpresojnë se diskursi publik është hapi i parë drejt eliminimit të stigmës rreth raporteve të UAP-ve për të inkurajuar të tjerët të dalin përpara.