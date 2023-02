Dy efektivët e policisë malazeze të cilët dhunuan politikanin Petraq Milo, janë vënë në pranga ditën e sotme.

Mediat malazeze bëjnë me dije se dy policët të cilët shfaqen edhe me video duke dhunuar në pikën kufitare Sukubinë – Muriqan pedagogun dhe politikanin e njohur shqiptar, janë tashmë në pranga.

Ngjarja e rëndë ndodhi me 15 janar, ndërsa një ditë më parë në rrjetet sociale janë publikuar pamje të reja që dokumentojnë dhunën ndaj tij./m.j

A month ago, Montenegrin police officer attacked Petraq Milo, an Albanian university professor and an advisor to the Albanian president. The video was posted today on facebook and caused public outrage in both counties. pic.twitter.com/l3wbpImFti

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) February 21, 2023