Zv. drejtori i policisë së Pejës, Veton Elshani në një lidhje skype me studion e lajmeve në MCN Live ka komentuar lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë ku u shfaqën pamjet e rënda të një gruaje të moshuar e cila dhunohej nga disa punonjëse të azilit ku ishte strehuar.

Ai tha se cështja tashmë ka kaluar në hetim dhe se brenda 48 orëve të para janë ndaluar të treja vajzat që kanë ushtruar aktin e dhunës, ndërsa theksoi se janë njohur me rastin një orë më parë se video të bëhej publike nga rrjetet.

Fillimisht dua të tregoj se dje para se të dalë kjo video në rrjetet sociale, janë marrë veprimet fillestare kemi ndaluar dy nga vajzat, pastaj dy prokurore janë angazhuar për këtë rast dhe brenda 48 orëve të para kemi ndaluar në arrest 3 nga vajzat në video dhe njëra prej tyre është marrë si dëshmitare. Është detyrë e jona që ne të hedhim dritë mbi situatën, të paraqesim prova para prokurorëve. Ky hetim tashmë ka nisur. Ne i kemi marrë informacionet nga një gazetar, i cili na dërgoi videon gati një orë para se të publikohej në rrjetet sociale. Nga hetimet e bëra, besojmë se ky rast ka ndodhur të shtunën e javës së kaluar.

Më tej ai theksoi se duke qenë se kemi të bëjmë me një çështje mjaft delikate dhe ajo është në hetim, nuk mund të japë informacione të hollësishme. Sipas tij është gjykata ajo që tashmë do të vendosë për secilën nga vajzat.

Duke marrë parasysh që është një rast delikat, dhe kemi përgjegjësi jo vetëm për gruan e dhunuar por për të gjithë ngjarjen dhe s’kemi mundësi të japim detaje sepse të gjitha informacionet që disponojmë i dërgojmë në prokurori.

Ka shumë informacione dhe objekti i disponon të gjitha kushtet e nevojshme sidoqoftë s’mund të flas për detaje të tjera si filmime sepse këto janë pjesë e hetimit. Dhe drejtuesit e institucionit tashmë janë përgjegjës në hetim për veprim dhe mosveprim, por ky rast konsiderohet për popullatën, për shqiptarët në përgjithësi i ndjeshëm dhe nuk mund të flasim shumë.

Ne duhet ti paraqesim faktet te prokurori, për ne është me rëndësi që do bëhet një hetim i hollësishëm që nga lëshimi i lejes së institucionit dhe deri tek ata që punojnë. Jemi duke hetuar s’ka rëndësi se kush fshihet pas institucionit, ne do bëjmë punën tonë. Gjykata do të vendosë për secilën prej vajzave.

/e.d