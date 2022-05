Peticioni online i ngritur dhe nxitur nga “Foltorja” kundër sjelljes së ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, duket se ka dështuar. Gazeta e ka deklaroi pak ditë më parë se peticioni “fletërrufe” kundër ambasadores Kim është i nxitur nga Sali Berisha, ndërkohë që dje burime të sigurta pranë Grupimit të Rithemelimit pohuan se kjo revoltë e berishistëve ka rezultuara flluskë sapuni. Mësohet se peticioni në fjalë kundër ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, nuk ka arritur të kalojë as 6 mijë e 500 firma, kur ka më shumë se një javë nga momenti i publikimit.

Ndonëse peticioni u mbështet nga figura publike si ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, avokatja Adriana Kalaja, ish-kryeministri Sali Berisha dhe të tjera figura që janë rreshtuar kundër sjelljes së Yuri Kim me pretendimin se po ndërhyn në punët e brendshme të vendit, ai nuk ka arritur të marrë mbështetje të gjerë. Për shkak të kësaj, mesa duket nismëtarët e peticionit kanë vendosur të bëjnë thirrje publike për ndihmë përmes ekraneve pranë familjes Berisha si “Syri.TV” “I kemi bërë thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që ta firmosin peticionin. Kushdo që ndan të njëjtin mendim me ne, të na bashkohet”, deklaroi nismëtari i peticionit, Milaim Nela. Pra, duket se peticioni kundër ambasadores Yuri Kim iu kthye në bumerang “foltores” dhe mbështetësve të saj, pasi dështoi me suksese. Kjo do të thotë se koha e peticioneve “Fletërrufe” në Shqipëri, janë varrosur me rënien e sistemit komunist në fillim të viteve ’90.

Pas Berishës edhe Paloka firmosin peticionin kundër Kim

Por përveç ish-kryeministrit Sali Berisha, edhe deputeti i Partisë Demorkatike, Edi Paloka ka zbuluar në një studio televizive se ka firmosur peticionin që është bërë online kundër qëndrimeve të ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim. Madje, Paloka theksoi se vetë e kishte firmosur atë peticion me bindje të plotë. “Nuk është e vërtetë që e ka bërë Berisha. Berishës as nuk i ka shkuar në mendje. Se ça ka Berisha dhe se çfarë kemi ne, e kemi thënë hapur dhe e themi çdo ditë, nuk kemi nevojë ne të bëjmë peticione. Berisha nuk është kundër këtij peticioni është pro, por nuk e ka bërë ai. Unë e kam firmosur këtë peticion. E kam firmosur, por nuk e kam bërë unë. Ai peticion e lexove me kujdes, nuk kishte asnjë lajthitje dhe më pëlqeu, jam dakord se ishte njësoj sikur e kisha bërë unë. Por nuk kemi lidhje fare me atë peticion. Mendojmë plotësisht ashtu edhe e firmosa me bindje”, deklaroi Paloka. Pra, duket qartë që peticioni kundër ambasadores Kim është firmosur nga gjithë deputetët pro Berishës, përfshi këtë të fundit.

Autori i peticionit, “kamikaz” i Sali Berishës

Autori i peticionit kundër ambasadores Yuri Kim, është Milaim Nela, një emigrant në Angli i cili ka shkruar jo pak herë shkrime kundër ambasadores Kim, e në mbrojtje të Sali Berishës, teksa në Facebook e tij fton ndjekësit që ta plotësojnë. Në total synohet që të firmoset nga persona nga 5000 që kanë vendosur si maksimum, ndonëse nuk është specifikuar qartë se çfarë synohet me arritjen e këtyre firmave. “Mjaft është mjaft”, shkruhet në deklaratë, ku Kim akuzohet se po shkatërron demokracinë e krijuar nga Berisha dhe po ndërhyn në votimet e brendshme të PD, referuar zgjedhjeve që po bën ‘Rithemelimi’. Kaq mjafton për të kuptuar fare qartë se kush është autori i kësaj.

/a.r