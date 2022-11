Burime për “Opinion” kanë bërë të ditur se deklarata zyrtare nga grupi i drejtuar nga Alibeaj ku shprehej dështimi i negociatave në PD për të dalë me një kandidat të përbashkët, është firmosur nga 18 deputetë.

Në një lidhje live deputeti i PD-së, Kreshnik Çollaku nga grupi i drejtuar nga Alibeaj është shprehur se nesër rreth orës 18:00 është thirrur mbledhja e kryesisë së PD-së e cila do të japë vendimin përfundimtar në lidhje me daljen ose jo me një kandidat të përbashkët të PD në zgjedhjet e 14 Majit.

Kreshnik Çollaku: Mbledhja nuk ishte për të votuar dhe për të marrë vendime sepse objekti i kësaj tematike nuk i takon vetëm grupit parlamentar. Kjo ishte një mbledhje informimi nga Bardhi pas bisedimeve me Palokën. Ky ishte një informim i kësaj pjese të grupit parlamentar të PD. Qëndrimi ishte ajo që është shprehur në deklaratë. Grupi nuk ka mundësi të japë verdiktin apo vendimarrjen. Nesër në orën 18:00 është thirrur mbledhja e kryesisë së PD e cila ka vendimarrjen për të vendosur, kryesia që ka dalë nga Kuvendi i 18 Dhjetorit.

Çollaku ka treguar se çfarë është diksutuar në mbledhjen e deputetëve të grupit të drejtuar nga Alibeaj që bëri që ata më pas të dilnin me deklaratën e dështimit të negociatave.

Kreshnik Çollaku: Bardhi na ka informuar se ishte mbledhja e dytë pasi ai i paraqiti një proopozim palës tjetër dhe na referoi përgjigjen që i kishte ardhur nga Paloka: Që mund të vini jeni të pranuar, në respekt të statutit tonë”. Thelbi që e prish këtë klimën e bashkëpunimit ishte fakti se në përgjigjet e Palokës “sipas statutit tonë të 11 Dhjetorit”, binte e gjithë fryma e asaj që u përpoqëm të bënim.

/e.d