“Objektivi kryesor” i Kremlinit është që trupat ruse të arrijnë në kufirin e Ukrainës me Poloninë, Sllovakinë, Hungarinë dhe Rumaninë, ka pohuar deputeti rus Andrey Gurulyov.

Në një intervistë në televizionin shtetëror rus, të shpërndarë nga Francis Scarr i BBC-së, Gurulyov tha se ishte e rëndësishme të shihej “si zhvillohen gjërat” pasi forcat ruse u tërhoqën nga Kherson.

Ai tha: “Nëntori është relativisht i ngrohtë, duke përfshirë Ukrainën. Mund t’ju siguroj se në maksimum dy deri në tre javë do të ketë me siguri kudo temperatura nën zero.

“Do të jetë shumë e pakëndshme në të gjitha qytetet e mëdha dhe ato të vogla! Praktikisht, kudo në Ukrainë”.

“Sot, sistemi i tyre energjetik vazhdon të hiqet sistematikisht – që nga rruga është një nga faktorët kryesorë të suksesit tonë të ardhshëm dhe përgatitjeve për ofensivën”.

Gurulyov vazhdoi duke thënë se nuk kishte “asnjë alternativë tjetër” përveçse që trupat e Kremlinit të arrinin në kufirin me Poloninë, Sllovakinë, Hungarinë dhe Rumaninë.

Ai shtoi: “Është thjesht e pashmangshme! Nuk ka alternativë tjetër! Ne do të arrijmë atje të gjithë njësoj. Është vetëm një çështje kohe!”./m.j

You can’t accuse the Russians of lacking confidence…

After the Kherson withdrawal, MP Andrei Gurulyov insists it’s inevitable that Russian troops will reach Ukraine’s borders with Poland Slovakia, Hungary and Romania

“It’s a question of time!” pic.twitter.com/w1NbiySuWY

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 11, 2022