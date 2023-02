Premtonte buzëqeshjen më të bukur me dhëmbë zirkoni. Ofronte shansin për të paguar me këste dhe me zbritje çmimi për çdo shërbim dentar. Por shumë nga klientët që zgjodhën të dyshuarën Gentiana Elezi u përballën me një makth të vërtetë.

Disave u ranë dhëmbët dhe të tjerë paguan shtrenjtë dhe nuk morën shërbim. Çështja është hetuar nga Prokuroria e Tiranës që mbylli hetimet ndaj stomatologes dhe e dorëzoi të pandehur nën akuzën e mashtrimit të përsëritur. Sipas dosjes hetimore, 39-vjeçarja u kallëzua në fillim nga një shtetase që tha se kishte paguar 2 mijë euro për implant dentar.

Më pas në polici shkuan dhe dy shtetas të tjerë, të cilët rrëfyen se mbasi kishin parë njoftimin në rrjetet sociale dhe ishin joshur nga 50 për qind zbritje, paguan për trajtim dentar të specializuar. Por të dy qytetarëve ju ranë implantet dhe dhëmbët u lëviznin , dhe kur kërkuan ndihmën e stomatologes ajo ishte zhdukur.