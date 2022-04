Trupat ruse në Mariupol dyshohet se po gërmojnë mijëra civilë të vdekur dhe po djegin trupat e tyre në krematoriume të lëvizshëm në një përpjekje të mundshme për të shkatërruar provat e mizorive si ato të zbuluara në Bucha dhe qytete të tjera jashtë Kievit kur rusët u tërhoqën.

Këshilli i qytetit të Mariupolit në një postim në Telegram sot tha se burrat e Moskës po zhvarrosnin trupat e varrosur në oborret e banimit brenda qytetit dhe po caktonin roje në çdo shesh për të ndaluar vendasit që të rivarrosnin miqtë dhe të afërmit e tyre të vdekur.

“Përse po kryhet zhvarrosja dhe ku do të merren trupat nuk dihet”, tha këshilli në një deklaratë të postuar në aplikacionin e mesazheve Telegram.

Kjo vjen disa ditë pasi kryebashkiaku Vadym Boychenko paralajmëroi se kufomat ‘mbushnin rrugët’ e Mariupolit ndërsa ai akuzoi Moskën për djegien e dhjetëra mijëra civilëve të vrarë gjatë një rrethimi që ka bllokuar mbi 100,000 civilë në nevojë të dëshpëruar për ushqim, ujë dhe ngrohje.

Luftëtarët çeçenë në qytet po përballeshin sot me të fundit nga mbrojtësit ukrainas dhe u filmuan duke gjuajtur mitralozë dhe granatahedhës me raketa verbërisht nga pas mureve dhe barrikadave ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plotë të qytetit port pasi e rrethuan atë. për gati shtatë javë.

Anëtarët e forcës Rosgvardia të Vladimir Putin – ose Gardës Kombëtare – u panë duke mbajtur armë mbi kokat e tyre ndërsa qëlluan në eter ndërsa fshiheshin nga makinat e shpërthyera dhe pas gardheve në atë që dukej të ishte një seri oborresh në një lagje banimi të Mariupol.

Ditët e fundit, forcat ruse kanë bërë përparime në Mariupol me Moskën duke pretenduar të mërkurën se trupat e saj kishin marrë kontrollin e bastioneve përfundimtare ukrainase në qytet, duke përfshirë kompleksin industrial Azovstal, ku forcat e Kievit janë strehuar në një qëndrim djallëzor të fundit për disa ditë.

Por marinsat ukrainas që janë bashkuar me regjimentin e Azov për të mbrojtur Mariupolin dje u shfaqën në një video për të hedhur poshtë pretendimet teksa denoncuan më shumë se 1000 ushtarë të tjerë që u dorëzuan te forcat ruse të mërkurën dhe u zotuan se do të bëjnë “çfarëdo që duhet” për të mbrojtur qytet. Kapja e Mariupolit është kritike për Rusinë, sepse do të lejonte forcat e saj në jug, të cilat dolën përmes gadishullit të aneksuar të Krimesë, të lidhen plotësisht me trupat në rajonin e Donbasit, qendrën industriale lindore të Ukrainës dhe objektivin e ofensivës së afërt.

Boychenko tha këtë javë se më shumë se 10,000 civilë kishin vdekur dhe paralajmëroi se numri i të vdekurve mund të kalojë 20,000. David Beasley, drejtor ekzekutiv i Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së, tha në një intervistë të djeshme se njerëzit “po vdisnin nga uria” në qytetin e rrethuar./m.j