Pasojat e luftës në Ukrainë janë mjaft dramatike. Kjo edhe për faktin se sulmi po merr jetë të pafajshme si fëmijë, gra, të moshuar, studentë etj.

Një nga viktimat e para të përmendura në konflikt ishte Polina, e cila ishte në vitin e fundit të shkollës fillore në Kiev. Një foto e tregon atë të buzëqeshur, me flokët e theksuar me shirta rozë. Nënkryetari i bashkisë së Kievit, Volodymyr Bondarenko, tha në një postim në Facebook se makina e saj dhe e familjes u qëllua nga “diversantët rusë” në qytet. Vëllai i saj u dërgua për trajtim në spitalin e fëmijëve Okhmatdyt dhe motra e saj dihej për herë të fundit se ishte në kujdesin intensiv në një spital tjetër.

Një vajzë gjashtëvjeçare pa emër Më 27 shkurt një vajzë 6-vjeçare u godit nga bombardimet në qytetin portualtë Mariupolit. Në skenat e kapura nga një gazetar i Associated Press, babai i plagosur i vajzës, me kokën e gjakosur dhe të fashuar, mund të shihet duke ngritur fëmijën e tij, i veshur me pizhame të zbukuruara me njëbrirësh vizatimorë, në pjesën e pasme të një ambulance. Ndërsa një ekip mjekësor luftonte për ta shpëtuar, nëna e saj qau jashtë. “Tregoji Putinit këtë,” tha një mjek i zemëruar në kamerën e gazetarit. “Sytë e këtij fëmije dhe mjekët që qajnë.”

Djalë 6-vjeçar pa emër Një djalë u vra kur një pallat 5-katëshe u bombardua në Chuhuiv, një qytet jashtë Kharkiv. Vëllai i tij 13-vjeçar po trajtohet në një spital për fëmijë në Kiev, raportuan Pravda News dhe BBC. Kreu i administratës shtetërore rajonale të Cherkasy, Oleksandr Skichko, shkroi për shpërthimin në mëngjesin e 24 shkurtit, duke thënë në Facebook: “Një predhë goditi pjesën qendrore të qytetit. Një civil i vdekur, pesë të tjerë në spital.”

Yelena Ivanova dhe Yelena Kudrin, mësuese të shkollës së mesme Në varrezat e distriktit Kalininsky, vajtuesit u fotografuan duke qarë në funeralin e dy mësueseve të vrarë në një sulm me granatime në Gorlovka, në rajonin Donetsk të Ukrainës lindore, më 25 shkurt. Yelena Kudrin, mësuese e gjeografisë dhe Yelena Ivanova, zëvendësdrejtoreshë, të dyja punonin në shkollën e mesme nr. 50.

Naveen Shekarappa Gyanagoudar, 21 vjeç, student i mjekësisë Në mëngjesin e 1 marsit, Naveen Shekarappa Gyanagoudar u vra në Kharkiv ndërsa po shkonte për të blerë sende ushqimore. Ai i kishte thënë familjes se ishte strehuar në një bunker ditët e fundit, raportoi Indian Express. Studenti ishte këshilluar nga familja e tij që të vendoste një flamur indian jashtë ndërtesës ku ndodhej, tha NDTV.

Gyanagoudar, 21 vjeç, i cili u zhvendos nga India në Ukrainë, ishte një student i vitit të katërt të mjekësisë në Universitetin Kombëtar të Mjekësisë në Kharkiv. Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë shkroi në Twitter: “Me dhimbje të thellë konfirmojmë se një student indian humbi jetën në granatimet në Kharkiv këtë mëngjes. Ministria është në kontakt me familjen e tij. Ne i përcjellim ngushëllimet tona më të thella familjes.”

Mohamed Abdel-Moneim, 25 vjeç, i diplomuar në inxhinieri Një i sapodiplomuar për inxhinieri aeronautike, Mohamed Abdel-Moneim u vra në Kharkiv. Raportet nga New Arab thanë se 25-vjeçari algjerian po kërkonte strehim në një strehë me studentë të tjerë kur u godit nga një plumb.

Në një video për Al Araby TV, babai i Abdel-Moneim tha: “Letra ime për këtë botë të çmendur: ne duam të jetojmë në paqe në të gjithë botën. Mjaft luftëra. Mjaft vrasje për hir të vrasjes.” Presidenti i Algjerisë, Abdelmadjid Tabboune, dërgoi “ngushëllimet e tij të sinqerta dhe ndjenjat e tij të thella të dhembshurisë dhe simpatisë” për familjen.

Marrë nga The Guardian

/a.r