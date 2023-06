Disa foto të Dafina Zeqirit disa ditë më parë e veshur si nuse “trazuan” gjithë rrjetin, sidomos për faktin se artistja përflitet se i ka dhënë fund lidhjes disa-vjecare me partnerin, Dj Geek, edhe pse një konfirmim zyrtar nga ata vetë nuk ka pasur, teksa për herë të fundit bashkë janë parë në festën e datëlindjes së saj. Sigurisht, fansat e këngëtares u bënë kuriozë për të dhe nisën aludimet nëse kishte të reja nga jeta e saj romantike apo bëhej fjalë për xhirimet e ndonjë videoklipi të re, ku Dafinën do ta shohim me veshjen e bardhë, e me shumë gjasë ky do të jetë shkaku.

Sot Dafina ka postuar disa foto të tjera, ku sërish duket e veshur gati për t’u martuar, madje në altar, teksa bashkangjitur me postimin shkruan “I do”, pra “Unë pranoj”… Se kujt i ka thënë “PO” artistja këtë ende nuk e dimë, kemi parë vetëm një copëz nga personi që është duke e “martuar”, megjithatë nisur nga komentet e bashkëpunëtorëve të saj, me siguri bëhet fjalë për klipin e këngës së radhës.