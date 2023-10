24 delegacione nga vendet anëtare të Procesit të Berlinit u mblodhën këtë të premte në Tiranë në takimin e Ministrave të Jashtëm i cili i parapriu samitit të Procesit të Berlinit më 16 tetor.

Pjesë ishte dhe ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Daçiç, i cili ka munguar në foton familjare me homologët e tij si dhe përfaqësuesit e BE. Kjo pasi prania e ministres së Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla si dhe flamuri i Kosovës i vendosur krah të atyre të vendeve pjesëmarrëse e ka irrituar atë.

Këtë situatë e ka komentuar në “Special Report”, analisti Frrok Çupi, i cili u shpreh se sot kishte një embargo të fjalës nga Serbia dhe Kosova.

“E vërteta është se kjo parapërgatitja e Samitit ishte thuajse pa fjalë, pa shumë shumë gjëra, por në fakt kanë ndodhur shumë shumë gjëra. Nga këtu deri në Spanjë kanë ndodhur mjaft gjëra që kanë të bëjnë me rajonin tonë, jo thjesht me rajonin, por me Kosovën dhe Serbinë. Sa më shumë mblidhen këto vendet e Ballkanit Perëndimor aq më pak flasin me njëra-tjetrën, ose nuk flasin fare.

Sot kishte një embargo të fjalës si nga Serbia, ashtu dhe nga Kosova dhe anasjelltas, e njëjta gjë ndodhi dhe në Spanjë me presidenten e Kosovës dhe me presidentin e Serbisë, e njëjta gjë ndodhi me personazhet kryesore që ndodheshin në fushë, në momentin kur ndodhi ajo që ndodhi më 24 shtator në kufirin Kosovë-Serbi, sot i kishe të tërhequr në qoftë se i keni vënë re. Nuk kishte Lajçak, nuk kishte Kurt, madje dhe Borell ishte i lënë në hije”.

Sa i përket deklaratës së ministres së Jashtme të Kosovës, e cila doli kundër propozimit të kryeministrit Edi Rama, ai tha se nuk mund të realizohet largimi i Serbisë nga BE, pasi kjo e fundit e ftoi vetë.

“Deklarata e ministres së Jashtme të Kosovës është një deklaratë që hyn në shinat e një dëshire të mirë që kanë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë me qëllim që ta ndëshkojnë sa më shumë Serbinë. Ne nuk e kemi peshëmatjen sesa duhen ndëshkuar, ne kemi peshëmatjen se në fund të fundit dhe me armikun duhet të jemi të drejtë.

A është e realizueshme që ne Serbinë ta përjashtojnë nga rruga drejt BE? Po bëmë këtë gjë, atëhere ne vihemi drejtpërdrejt kundër BE. Serbia nuk ka luftuar për të hyrë në BE, Serbia është ftuar për të qene në BE”./m.j