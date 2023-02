Nuk resht së modifikuari e revizionuari, teoria e “sovranistëve” shqiptarë në lidhje me inatin që Amerika ka ndaj tyre.

Nga Sorosi te Tony Blair, FBI-ja, CIA apo edhe tre sekretarët e Shtetit; Tillerson, Pompeo, e Blinken që kanë firmosur non gratat e politikës shqiptare, dalin të komanduar nga Edi Rama. i cili u ka marrë lekë non gratave, duke e kthyer në një biznes të madh fitimprurës.

Kjo fantazi nuk ka ardhur nga mendja pjellore e ndonjë personazhi të Rrethit Katror, por nga goja e ish-kryetarit të shtetit shqiptar Ilir Meta.

I cili mendon se jo vetëm Sali Berishën, por edhe Adriatik Llallën, Tom Doshin, apo edhe Vangjush Dakon, i ka bërë non grata Edi Rama, me një qëllim: për ti gjobitur.

I ftuar në News24, Meta deklaroi: “Janë shumë biznesmenë që janë gjobitur nga banda e Edi Ramës. U vinin gjoba biznesmenëve. Non grata u shndërrua nga Edi Rama dhe banda e Ramës në biznesin e dytë më të rëndësishëm në Shqipëri pas trafikut të drogës”.

Kreu i Partisë së Lirisë, ka shkuar edhe më tej, duke bërë edhe një identikit të personave që janë shpallur Non Grata, duke paralajmëruar nga SHBA, vendime të tjera.

“Pronarë mediash, biznesmenë të mëdhenj dhe persona të tjerë që merreshin me aktivitete fitimprurëse, ky bënte listën ua jepte njerëzve të vet, këta komunikonin me njerëzit atje dhe ata ndërronin logot. Pra, në vend të Deripaskës dilte i sanksionuar emri i shqiptarëve, këta i takonin më pas e u tregonin duhet të heqësh emrin hajde se kemi një mik dhe e dimë të gjithë se sa takime janë kryer.

Besoj se këta persona do të flasin sepse kjo histori është hapur e nuk do të mbyllet më. Lista besoj do jetë më e gjatë”, deklaroi Meta.

Natyrisht që i gjitë ky përrua psiqik është një budallallëk me brirë, pasi sanksionet e Non gratave nuk janë bërë vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin, e në shumë vende të ndryshme të Botës. Ky është një mekanizëm ligjor në SHBA që ka edhe Nenin përkatës të ligjit 7031 që i referohet gjithmonë sekretari i Departamentit të Shtetit kur sanksionion një politikan të korruptuar.

Sipas Metës e Berishës, të gjithë sekretarët e Shtetit të SHBA pra Rex Tillerson, Mike Pompeo e Antony Blinken janë të korruptuar, dhe vetëm ata vetë janë të pastër e të ndershëm më shumë se askush…

/a.r