“Shpërthyese” e cilësoi situatën e COVID-19 ditët e fundit, Zv. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Dritan Ulqinaku duke folur për Report Tv, ndërsa shtoi se Omicron tashmë është varianti mbizotërues në Shqipëri.

“Është situatë shpërthyese. Është një rritje e pritshme, e kemi lajmëruar, pasi e kemi parë një rritje në të gjitha vendeve si rezultat i varianteve të reja. Të dhënat epidemiologjike tregojnë se kemi një mbizotërim të Omicron, gjë që nuk e kemi parë këtë situatë në variantet e tjera.”, tha ai.

Duke folur lidhur me situatën aktuale në vend, ku numri i infektimeve me koronavirusi po rritet gjithnjë e më shumë anëtari i Komitetit Teknik, tha se duhet të merren masa të reja për përballimin e kësaj vale të re. Ai shtoi se do të propozohet edhe përfshirja e organeve ligjzbatuese për monitorimin e masave anti-COVID.

“Kemi filluar mbylljen selektive të klasave, ku fëmijët kanë rezultuar pozitiv. Po kështu mund të kalojmë tek ambientet e punës, nëse rritet rrezikshmëria. Të gjithë strukturat shëndetësore po reagojnë. Po propozojmë të futet në lojë edhe organet e tjera ligjzbatuese, si policia bashkiake që mund të fillojë të kontrollojë. Duke filluar që nga autobusët, restorantet, nëse situata do të përkeqësohet.”, tha ai.

Ulqinaku tha se ka një fluks shumë të madh në qendrat shëndetësore, ndërsa hospitalizimi është nën kontroll.

“Kemi një dyndje tek sistemi parësor, qendrat shëndetësore kanë një fluks shumë të lartë. Kjo rritje nuk ka 2-3 ditë po thyen rekorde, fluksi në spital presupozohet që të vijë pak më vonë, nëse do të vijë. Shpresojmë që omicron mos të ndikojë në hospitalizimin, por sidoqoftë numri i lartë i rasteve dhe ulja e moshës së infektimit, besojmë që do të ketë ndikimin e vetë edhe në hospitalizimin.”, u shprej anëtari i Komitetit Teknik.

Ulqinaku duke folur për Report Tv, tha se për shkak të rritjes së rasteve të infektimeve nga virusi, është rritur edhe interesi i qytetarëve për të marrë vaksinën anti-COVID

“Ditët e fundit i janë afruar një numër shumë i lartë personash qendrave të vaksinimi. Kjo ka ndodhur për herë të parë pas vaksinimit masiv. Janë rikthyer radhët për të marrë vaksinën e COVID. Megjithatë shifrat e vaksinimit janë shumë larg asaj që dëshirojmë, jemi shumë larg.”, u shpreh ai.

Në studion e “Sot Live në Shqipëri”, ishte edhe mjeku shqiptar në Itali Albert Troci i cili tha se Omicron është një “game changer”, që do të thotë se ka ndryshuar “lojën” e pandemisë. Ai tha se shpreson që kjo të jetë faza e fundit e pandemisë.

“Omicron po tregohet një “game changer”, ndryshon lojën dhe faktet e pandemisë. Besohet që janë edhe më shumë rastet se ato që rezultojnë zyrtarisht pozitive. Omicroni ka efekte më të lehta dhe kjo është diçka pozitive. Jemi në fazën endemike, virusi po bëhet më e lehtë, po fillon të bashkëjetojë me ne. Ky është fundi. Në Itali jemi duke bërë dozën e tretë dhe e dimë që kjo jep mbrojtje nga raste e rënda, shtrimi në spital dhe humbja e jetës. Shpresojmë që pandemia të marrë fund, pasi nuk mund të vaksinojmë të gjithë botën çdo 3-4 muaj. Kjo nuk është një zgjidhje.”, tha ai.

Troci tha se në Itali ka rekord infektimesh, por ka edhe rekord vaksinimesh, duke shtuar se italianët janë shumë të ndërgjegjësuar për sa i përket zbatimit të masave anti-COVID.

“Është e detyrueshme në Itali vaksina për qytetarët mbi 50 vjeç, plus ka filluar edhe vaksinimi i fëmijëve mbi 5 vjeç. Pjesa e personave të pavaksinuar është ajo pjesa dërmuese në terapinë intensive, këto shifra flasin qartë. Kjo është një bindje që vaksina është ‘arma” për të evituar terapinë intensive dhe vdekjen. Kemi shumë strategji qe kemi vendosur në Itali: GreenPass, vaksinimi i detyrueshëm për personat mbi 50 vjeç, në ambientet e mbyllura maska është e datueshme FFP2, jo normalja.”, tha Troci.

