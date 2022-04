Alimehmeti gjithsesi deklaroi se koronavirusi nuk do të zhduket, por duhet të mësohemi të bashkëjetojmë me të. “Kjo është arsyeja bazë se strategjia e mbylljeve totale nuk do të funksiononte, vetëm sa do të shtynte kohën. Do të vijojë dhe do të shkojë drejt një sëmundjeje fëmijërie, shumica e të rriturve do ta ketë kaluar dhe do të transferohet te fëmijët. Futja në pandemi zakonisht bëhet nga një virus, por dalja, duke qenë se nuk ka kritere, është më tepër sociale dhe politike. Por duke parë shtrimet në spitale them se jemi drejt endemisë. Do të shkojmë drejt bashkëjetesës”, tha ai.

