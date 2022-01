Covid fut në kaos kampionatin Italian. Rastet e shumta të futbollisteve të infektuar në skuardrat e seria kanë bërë që të pezullohen katër ndeshje, krytesisht pas urdherave të nxjerra nga autoritetet shendetesore. Bolonja-Inter,m Fiorentina vs Udinese, Atalanta vs Torino dhe Venecia vs Salernitana ishin në program për tu luajtur ditën e sotme mirëpo, autoritetet shendetesore në Salerno, Friuli, Rexho Emilja dhe Lombardi kanë vendosur që klubet e Atalantes, Salernitanes, Udineses, dhe Bolonjës duhet te qëndrojnë në izolim për shkak të grupit të madh të lojtarëve të infektuar në seicilin klub.

Një vendim që ka future në kaos edhe më të madh kampionatin, aq më teper që liga profesionistë e series A nuk ka bërë asnjë hap pas…duke vepruar ndryshe.

Liga ka vendosur që asnjë ndeshje të mos pezullohet duke i qëndruar strikt rregullave të Uefa-s dhe Fifa-s se një ndeshje mund të ndalohet vetëm nëse njeri ekip nuk ka më shumë se 13 lojtarë në dispozicion.

Ndryshe ekipi që nuk paraqitet në fushë, humbet ndeshjen në tavoline 0 me 3 dhe do të marrë një pikë penalizim.

Pak a shumë situate e fazës së parë në ndeshjen Napoli-Juventus, sfide e cila pas pezullimit iu dha në tavoline Juventusit dhe më pas apelimi I vendimit nga napoletanet bëri që ndeshja të luhej.

E meqënese jemi tek Juventus vs Napoli.

Kjo supersfide së bashku me Milan Roma dhe disa takime të tjera deri tani janë të sigurta që do të luhen, ndonëse Napoli dhe Milan kanë shumë probleme me mungesat si pasojë e kupës së Afrikës dhe Covid.

Napoli do të luajë në mbrëmje në 20 e 45 kundër bardhezinjve pa shumë titullarë ndërsa Milan do të luajë kundër Romes në San Siro në 18 e 30 pa Kesi dhe Benaser që janë në Kupën e Afrikës, Kjer të dëmtuar dhe Romanjoli e Tomori së fundmi me Covid.

