Sardenja nuk mund të gjejë më barinj për fermat e saj blegtorale dhe synon të sjellë njëqind te tillë nga Kirgistani . Ky është kuptimi i një marrëveshjeje që aktualisht është duke u përcaktuar midis rajonit dhe ambasadës së ish-republikës sovjetike . Një rrugë e virtytshme që synon një objektiv të dyfishtë: nga njëra anë mbështetjen e një sektori ekonomik me traditë të madhe, por me vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore dhe nga ana tjetër luftimin e shpopullimit të zonave të brendshme të ishullit, të cilat janë në të njëjtën kohë “zemra” e kultivimit të deleve në Sardenjë.

Kështu që ideja e rekrutimit të barinjve jashtë vendit merr formë, duke ndjekur një rrugë trajnimi dhe futjeje të qëndrueshme në botën italiane të punës . Mbetet për t’u kuptuar se si mbarështuesit sardenë përfunduan duke trokitur në dyert e një kombi të largët si Kirgistani, me pak më pak se 6 milionë banorë në malet e Azisë Qendrore. Dhe në këtë drejtim, drejtori i Coldiretti zbulon një histori befasuese: « Në Cagliari – thotë Saba – tashmë jeton një komunitet prej rreth 2000 kirgize , kryesisht gra që i përkushtohen punës së kujdestarëve. Një restaurator i njohur në qytet na kontaktoi duke na thënë se atje poshtë jo vetëm që kultivimi i deleve është një traditë shekullore, por kashumë karakteristika të përbashkëta me atë të praktikuar në Sardenjë . Barinjtë janë mësuar të lëvizin nëpër zonë me bagëtinë e tyre dhe për ta bërë këtë përdorin kuajt, pikërisht siç ndodh këtu ku mbarështimi i deleve është i lidhur ngushtë me atë të kuajve”.