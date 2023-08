Shumica prej nesh Jalën e njohin nga protalet, edhe une nder ta, dhe ky publicitet me kishte bere qe mos ndaloja asnjehere ne Jale, kam vizituar gjithe jugun, vetem Jalen jo, sepse ca skisha lexuar…. skandal, cmime etj.

Vendosa kete here te shkoj edhe thjeshte per ta pare me syte e mi dhe u shokova!

Jala plazhi me i bukur dhe me normal qe mund te mendoja!

Mendoja se ketu cdo gje ishte shume shtrenjte, njerezit te pasjellshem, plazhi vetem luks…

nderkohe sa zbita nga makina nga nje ane kam shezllonet, ne anen tjetet plazhi publik i cili eshte plot. Sic e shihni njerezit kane dhe termuset e tyre me vete… cfare do te thote kjo?

Se ka mundesi per te gjithe!

Shume here njerezit zgjedhin vendet me luksoze, postoje fature dhe thone 500 leke uji… dhe behet buje, uaaaa ne Jale 500 leke uji… nderkohe Jala ka disa mundesi: lux, shtrese e mesme pra nje restorant normale & shezllon dhe familjar me te ardhura normale do thoja qe marrin buken dhe ujin me vete, dhe asgje te keqe ska ketu!

Sa here e lexoni: jugu skandal, Shqiperia skandal me cmimet sherbimin etj. Pafundesisht! Pre e ketij publiciteti negativ kisha rene dhe une sa i perket Jale dhe shume te tjere si une e kane evituar duke menduar se nuk e perballojne sepse eshte per “vipat” & bosat.

Sot takuam dhe italian ne Jale, turist nga Kosova dhe te gjithe shume te kenaqur!

Ky pra eshte ai publiciteti negativ qe ne i bejme vendit tone dhe prej ketij publiciteti une skisha shkuar asnjehere ne Jale, por mendoni sa te tjere stepen per te mos shkuar ne vende te tjera te Shqiperise, sa te huaj lexoje apo degjojne emigrantet vete qe thone: Shqiperia skandal (shume sms te tille kam une ne DM), jugu skandal, shume shtrenjteeee , me shtrenjte se ne Italiiii…

Keshtu qe njerez permbahuni, ne Shqiperi shkoni atje ku jua mban xhepi, nese shkoni ne vende luksoze paguani per te dhe mos u qani.

Ka mundesi per te gjithe!

Ne fotot keni dhe menune e nje restoranti normal ne Jale.

Marrë nga instagrami i Erida’s Kitchen