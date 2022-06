Mykonos nuk është për të gjithë! Dhe sigurisht nuk është për ata që nuk kanë një pasuri të vogël për të shpenzuar nëse duan të kalojnë disa ditë pushimdhe të shijojnë shërbimet, hiret dhe bukuritë që ofron ishulli.

Edhe pse ashtu thuhet, në Mykonos, jo gjithçka është thjesht e shtrenjtë, madje as shumë e shtrenjtë. Vit pas viti, paratë dhe çmimet që qarkullojnë në ishull i referohen një bote tjetër, thuajse të ndaluara të një njeriu normal. E gjitha nis me çmimin e një shezlongu, që mund të arrijë deri në 700 euro deri tek rezervimi për një tavolinë ku të konsumosh pije me 20,000 euro (konsumi minimal), të cilat duhet t’i parapaguash duke tarifuar kartën e kreditit para se të shkelësh këmbën në dyqan.

Sipërmarrësit do të përpiqen të kompensojnë kohën e humbur duke investuar shumë në këtë sezon. Njëkohësisht po hapen restorante të reja, të cilat po rrisin rrezikshëm konkurrencën. Një prej tyre është “Pacha” legjendare e Ibizës. Të ftuarit në eventin, ku do këndojë Eleni Foureira do duhet të paguajnë 1000 euro për kokë.

Për paraqitjen e Solomunit gjermano-boshnjak, i cili konsiderohet si një nga DJ-të më të njohur dhe më të njohur në Greqi, ndaj dhe tavolinat më të mira në pistën “Pacha” kushtojnë 20.000 euro (konsumi minimal.) Më 28 korrik do të shfaqet ylli i popit Jason Derulo, i cili sipas informacioneve do të marrë një pagë prej 200 mijë eurosh. Atë natë tavolinat e mira të “SantAnna”-s do të tarifohen deri në 20 mijë euro dhe ata që janë në këmbë do të paguajnë 100 euro biletën e hyrjes.

Dmth, a mundet një pronar plazhi në Mykonos të japë 200 mijë euro për të sjellë një artist dhe në të njëjtën kohë të presë që të ketë klientë që do të paguajnë 20 mijë euro për tavolinë? Përgjigja është “ndoshta po”. Dhe këdo që të pyesni në ishull do t’ju tregojë për “shembullin e “Akrepëve”, i cili të dielave bën xhiro nga 400.000 deri në 700.000 euro. Tek “Scorpios” politika e çmimeve nuk ka ndryshuar për këtë vit – çmimet në tavolinat për festat mbeten aq sa ishin. Tre tavolinat ngjitur me DJ në rreshtin e parë sipas planit kushtojne 10000 euro secila dhe parapaguhen me karte krediti.

g.kosovari