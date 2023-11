Dashi-Jeni aq shumë të zënë me punë saqë ju duket se edhe për gjërat më të vogla të gjithë t’ju drejtohen juve. Do keni një marrëdhënie të ngrohtë me partnerin tuaj sot dhe kjo do ju afrojë edhe më tepër më njeri tjetrin. Financat do jenë gjithë kohës të mbrojtura nga yjet dhe nuk do keni aspak tronditje.

Demi-Yjet ju këshillojnë të mos nxitoheni. Rrethanat do të jenë të tilla që mund t’ju krijohet mundësia për të ndërmarrë veprime që do të shënojnë një kthesë rrënjësore në jetën tuaj. Të dashuruarit do të vazhdojnë të vuajnë indiferencën e partnerit. Buxheti do jetë gjithë kohës i mbrojtur nga yjet dhe mund të shpenzoni sipas dëshirave.

Binjakët-Me Mërkurin në një pozicion shumë të favorshëm por dhe me Afërditën, nuk do ta keni aspak të vështirë të arrini atë që doni.

Gaforrja-Sot duket se i merrni gjërat me filozofi dhe jeni të prirur të pëlqeni çka është e thjeshtë e lehtë për të arritur, pa e vrarë shumë mendjen. Por nuk duhet të shpenzoni as shumë para.

Luani-Do të jeni në humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do të bëni çfarë të jetë e mundur që marrëdhënia juaj me partnerin të ecë më tej. Në planin financiar çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Edhe pse do të shpenzoni pak më tepër për gjëra të rëndësishme, situata nuk do të jetë problematike.

Virgjëresha-Ditë shumë e qëndrueshme dhe aspak problematike kjo e sotmja për të dashuruarit. Nëse partneri iu propozon të provoni eksperienca të reja, mos refuzoni. Financat do jenë të mira, prandaj mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër sot.

Peshorja-Ju pëlqejnë dashuritë me shikim të parë dhe historitë e vrullshme, por sot keni ndryshuar mendim. E vetmja armë fituese është të marrësh kohë dhe të studiosh situatën. Zgjedhja e kohës është parësore për të vepruar, kështu që prisni për rastin e duhur.

Akrepi-Edhe sot pritet një ditë plot aktivitet, me shumë angazhime e me jo pak telashe e ndoshta këto janë arsye të mjaftueshme që të mos keni aq shumë kohë të merreni me probleme private.

Shigjetari-Qielli në përgjithësi duket i “qetë” dhe dita pritet të jetë shumë e mirë. “Era” e favorshme e Uranit bën që ta keni shumë më të lehtë të ecni në drejtimin që doni. Në planin financiar problemet do të vazhdojnë. Kërkoni ndihmë sepse vetë nuk do t’ia dilni dot t’i zgjidhni.

Bricjapi-Ambicia juaj mund të arrijë kulmin, prandaj kini kujdes se mund ta teproni. Mos u jepni shumë rëndësi gjërave të vogla.

Ujori-Jeni disi në ankth dhe kjo mund të kompromentojë në një farë mënyre punën tuaj, por mos u shqetësoni se ”lajmet e mira” janë pas dere.

Peshqit-Mos e lodhni veten me njerëz që nuk ju kuptojnë. Kaloni më shumë kohë me njerëz që sjellin pozitivitet në jetën tuaj. E keni ju në dorë se me cilët njerëz krijoni miqësi.

/a.d