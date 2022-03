Princi William theu protokollin mbretëror dy dite më parë kur dha një vlerësim të sinqertë të vizitës së tij me Dukeshën e Kembrixhit në Belize, Xhamajka dhe Bahamas, e cila është përfshirë nga polemika.

“Ky turne ka sjellë në fokus pyetje edhe më të mprehta për të kaluarën dhe të ardhmen,” pranoi ai. Burimet mbretërore thanë se William dëshironte të “dëgjonte dhe të mësonte dhe të mos jepte leksione” në të ardhmen.

Duka i Kembrixhit ka thënë se mantra e tij është “nuk u thotë njerëzve se çfarë të bëjnë” dhe zgjedhja e Komonuelthit se kush e drejton atë në të ardhmen “nuk është ajo që kam në mendje”.

Princi ripohoi përkushtimin e tij ndaj “familjes së Commonwealth” por tregoi se nuk supozonte se do ta drejtonte atë. Mbretëresha është kreu i Komonuelthit dhe të 54 vendet anëtare kanë rënë dakord që Princi i Uellsit të marrë titullin kur të jetë Mbret.

William, 39 vjeç, tha: “Ai që Commonwealth zgjedh për të udhëhequr familjen e tij në të ardhmen nuk është ajo që kam në mendje. Ajo që ka rëndësi për ne është potenciali që ka familja Commonwealth për të krijuar një të ardhme më të mirë për njerëzit që e formojnë atë dhe përkushtimi ynë për t’i shërbyer dhe mbështetur sa më mirë që mundemi.”

William pranoi gjithashtu se udhëtimi i Kembrixhit kishte qenë shumë më sfidues diplomatikisht nga sa kishin pritur familja mbretërore dhe ndihmësit.

Ndërsa ishin në Xhamajka, ata u mirëpritën në Trench Town, Kingston, ku u rrit ylli i ndjerë i reggae Bob Marley, por një defekt në PR shkaktoi një stuhi. Një foto u bë virale e çiftit në një shëtitje të improvizuar për të përshëndetur fëmijët me krahët e shtrirë nëpër një gardh teli, duke nxitur akuza për pandjeshmëri racore.

William dhe Kate do të kthehen në shtëpi për të kaluar Ditën e Nënës me Princin George, Princeshën Charlotte dhe Princin Louis. Në çdo vend, Cambridges foli publikisht për shpresat e tyre për të sjellë fëmijët e tyre me vete në udhëtimin e tyre të ardhshëm. Por tani ka një pikëpyetje nëse ai do të jetë në një cilësi zyrtare si mbreti dhe mbretëresha e ardhshme e mbretërive./m.j