Çfarë është Swift? Flitet shumë për të, por pak e dinë se çfarë është. Dhe nga ana tjetër, përveç Swift, a ka alternativa të tjera për Rusinë?

Swift është Shoqëria për Telekomunikacionin Financiar Ndërbankar në botë dhe është sistemi kryesor i mesazheve globale i përdorur nga institucionet e kreditit për të kryer transaksione monetare midis shteteve në mbarë botën.

Swift e ka selinë në Belgjikë dhe përmes tij kryhen 42 milionë transferta në ditë, nga të cilat 1.5 për qind i ka Rusia.

Para Swift, transfertat ndërkombëtare të parave dhe urdhërpagesat bëheshin nëpërmjet teleksit. Sot rreth 11,000 institucione financiare nga mbi 200 vende të ndryshme përdorin Swift për shkëmbimet e tyre për një total prej rreth 24 milionë mesazhesh në një vit.

Për çfarë shërben?

Swift identifikon çdo institucion financiar nëpërmjet një kodi 8 ose 11 shifror dhe shërben për të certifikuar sigurinë e transaksionit. Përmes këtij sistemi kodi, institucionet individuale lëshojnë urdhërpagesa në mënyrë të sigurt. Bëhet fjalë për transmetim informacioni dhe garanci, pa transferim fizik të valutës.

Pse jemi të interesuar?

Pa vlerësimin e operatorëve pjesëmarrës në Swift, transaksioni është i pavlefshëm. Kjo do të thotë se transfertat ndërbankare, në mungesë të tyre, mund të refuzohen nga marrësi.

Pse po diskutohet kaq shumë? Cilat janë pasojat?

Deri më sot, vetëm një vend është shkëputur nga Swift: kjo ndodhi në vitin 2012 me Iranin. Operatorët financiarë kanë pasur kohë të organizohen për çdo efekt anësor në lidhje me zbatimin e këtij përjashtimi.

Bankat evropiane mund të mbështeten në një rrjet global shkëmbimi që nuk do të rrezikohej nga përjashtimi rus.

Për Rusinë a ka alternativa të tjera përvec Swift?

Po, ka. Një prej tyre është SPFS – System for transfer of financial messages – (Sistemi për transferimin e mesazheve financiare – i cili në vitin 2021 ndërmjetësoi rreth 13 milionë mesazhe mes më shumë se 400 anëtarëve pjesëmarrës.

Ekzistojnë gjithashtu mjete të tjera për rregullimin e pagesave, edhe nëse ato janë më pak të sigurta, më të ngadalta dhe më të shtrenjta; sistemi i pagesave Mir, i lançuar nga banka qendrore ruse në 2017; si dhe Cross-Border Interbank Payment System (Sistemi i pagesave ndërbankare ndërkufitare) i lançuar në vitin 2015 nga Kina për transaksione në Juan.

/b.h