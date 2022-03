Kryeministrat e Republikës Çeke, Polonisë dhe Sllovenisë, kanë arritur të martën, 15 mars, në Kiev, për të treguar mbështetje për Ukrainën, teksa vazhdojnë sulmet ruse në këtë shtet.

Sakaq, ata janë takuar me Presidentin e Ukrainës, Zelensky, i cili i ka falenderuar për vizitën e tyre në këtë kohë kaq të vështirë në Ukrainë, raporton javanews.

Zelensky shprehet se kjo është një dëshmi e fuqishme e mbështetjes të cilën e vlerëson shumë.

“Vizita juaj në Kiev në këtë kohë të vështirë është një dëshmi e fuqishme e mbështetjes. Ne e vlerësojmë shumë,“- shprehet Zelensky./ Javanews.al/

Volodymyr Zelensky:”Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki,Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, Czech Prime Minister Piotr Fiala and Slovenian Prime Minister Janez Jansa.Your visit to Kyiv at this difficult time is a powerful evidence of support We appreciate it very much. pic.twitter.com/t1AEcxAXTv

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022