Νë një intervistë për gazetën “Naftemporiki” të së shtunës, ku vendin kryesor e zinin retorikat dhe tensionet greko-turke, ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias i është referuar edhe marrëdhënieve më Shqipërinë. I pyetur në se pas zgjedhjes së presidentit të ri shqiptari, do të mund të ketë zhvillime të shpejta sa i përket nënshkrimit të marrëveshjes së përbashkët për përçaktimin e ZEE-së me Shqipërinë në gjykatën e Hagës ai është përgjigjur:

“Siç dihet , tashmë ka një marrëveshje politike midis Greqisë dhe Shqipërisë për referimin e çështjes së kufirit të ZEE-së mes dy vendeve në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, e cila u arrit gjatë vizitës sime në Tiranë në tetor 2020” .

“Rol kyç në arritjen e kësaj marrëveshje ka luajtur edhe kryeministri, zoti Rama ka thënë Dhendias” –duke shtuar se dorëzimi i marrëveshjes së përbashkët , është pjesë juridiko-teknike e kësaj marrëveshjeje politike dhe “hartimi i saj i është besuar shërbimeve kompetente të dy vendeve që janë në komunikim të drejtpërdrejtë”.

“Gjatë vizitës sime të fundit në Tiranë, rreth tre javë më parë, diskutuam me palën shqiptare mundësitë dhe mënyrat për të nxitur këtë proces. Synimi është që të jemi në gjendje të paraqesim këtë marrëveshje të përbashkët në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të mbyllet një çështje që mbahet pezull për kaq vite , por edhe për të dhënë një shembull të qartë për të gjitha vendet e rajonit në tërësi se si zgjidhen mosmarrëveshjet ndërmjet shteteve në bazë të së Drejtës Ndërkombëtare dhe në veçanti të së Drejtës së Detit”.

Dendias është pyetur gjithashtu se kur pritet ratifikimi i memorandumeve të bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut dhe ai ka theksuar se sheh një përmirësim të dukshëm të marrëdhënieve dypalëshe, se Greqia pret me padurim zbatimin e plotë, të qëndrueshëm dhe me mirëbesim të frymës së Marrëveshjes së Prespës, por sa i përket tre memorandumeve në fjalë, qeveria do ti sjellë për ratifikim, kur ta lejojë interesi kombëtar dhe programi i parlamentit grek./m.j