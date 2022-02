Ceremonia në universitetin Georgetown në Uashington/ Rama: Trashëgimia më e bukur që ka Shqipëria është harmonia fetare

I ndalur tek kriza në Afganistan, dhe pritja e afganëve në Shqipëri, Rama tha se kur shumë vende të tjera u larguan, Shqipëria qëndroi nuk zhduk dhe se nuk mund t’i braktiste njerëzit në Afganistan që përballeshin me

“Ndjehem shumë i përulur që do të merrja këtë shenjë mirënjohje. Zakonisht ata që janë në politikë u tremben ngjarjeve…Të kesh ngjarje të tilla dhe që unë i mirëpres është mjaft e rrallë. Më duhet të them se kur dëgjoj fjalë të bukura për atë që kemi bërë në raport me afganët, gratë afgane, aktivistët afganë, kam një ndjenjë sikleti. Është e trishtë që një vend kaq i vogël si Shqipëria përgëzohet kaq shumë pasi të tjerë shumë më të pasur, më të mëdhenj u larguan përballë nevojës së këtyre njerëzve në Afganistan që përballeshin me kërcënimin e vdekjes vetëm sepse na besuan. Ne nuk mund të zhdukeshim…”, tha Rama.

Gjithashtu ai theksoi se prania në universitetin Georgetown, Rama tha se pjesëmarrja e grave në kabinet është shumë e rëndësishme.

Gjithashtu Rama tha se harmonia fetare është trashëgimia më e bukur që ka Shqipëria.

“Burrat janë të mirë për t’u folur dhe gratë janë të mira për t’i bërë gjërat. Unë do të doja të shtoja se unë jam katolik dhe bashkëshortja ime është muslimane, dy fëmijët tanë të rritur nga martesat e mëparshme janë ortodoksë, kemi edhe një fëmijë të vogël i cili mund të zgjedhë të bëhet hebre. E përmend këtë shembull sepse kjo është trashëgimia më e bukur që ka Shqipëria dhe na duhet ta kremtojmë dhe të sigurohemi që fëmijët tanë do të vazhdojnë në rrugën e të parëve tanë që shpëtuan hebrenjtë…Ata ishin kryesisht mysliman që u ofronin strehë hebrenjve, më pas u hapën dyert për gjysmë milioni qytetar të Kosovës dhe ja ku jemi…Është i gjithë një thesar që duam të kremtohet nga brezat e ardhshëm…Për ata që na pyesin përse e bëmë, u përgjigjem se këta jemi ne. Jam shumë krenar që Shqipëria mundi ta bënte, këtë e konsideroj si diçka që nuk më përket vetëm mua personalisht por i popullit shqiptar. Në Shqipëri nuk kemi jetë të lehtë politike…por ne mund të mos biem dakord edhe persa është ora, por kur erdhi fjala për strehimin e afganëve nuk patëm asnjë mosdakordësi”, tha Rama.