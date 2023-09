Eksperti për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Ardit Bido i ftuar në një lidhje “skype” me edicionin “Special Report” foli fillimisht në lidhje me mbylljen e hetimeve për Belerin.

Ai tha se ky rezulton një hetim shumë i shpejtë, ç’ka sipas tij tregon se prokuroria ka prova të pakundërshtueshme.

Bido theksoi se thelbi i kësaj situatë është investimi i lartë politik i shtetit grek për “Belerin”.

“Është çështje nuk ka diskutim. Kemi të bëjmë me një situatë të zakonshme, ku një dosje e prokurorisë kaloi për gjykim.

Ky në fakt rezulton të jetë një hetim shumë i shpejtë i prokurorisë, çka tregon në vetëvete bindjen që ka prokuroria se ka prova të pakundërshtueshme.

Prokurorisë nuk ishte dashur të harxhojë kohën 3-vjeçare që përcaktohen në Kodin Penal për të çuar dosjen në gjykim.

Në pikëpamjen gjyqësore, nuk ka kuptim të ndërhyje, Greqia jo e jo, po as ne. As njëra palë këtu në vend.

Ne nuk e dimë nëse përgjimet e Belerit janë marrë sipas përcaktimeve të kodit penal, dhe ktë presim ta shohim.

Nga ana tjetër duke abstraguar nga ky moment që nuk ka kuptim të flasim sepse është drejtësia që flet.

Ne mund të themi sot nga përgjimet që kanë dalë në media se pavarësisht nëse provat janë apo jo me vlerë juridike, duket qartë se Beleri ka tentuar të japë para në këmbim të votave dhe ka ndërhyrje në çështje pashaportash.

Në kuptimin moral duket qartë që kjo ka ndodhur, se sa kjo do të vlejë si provë juridike, varet nga një sërë teknalitetesh që do t’i shqyrtojë gjykata.

Dua të dal në thelb. Thelbi cili është? Në shohim në investim të lartë politik të shtetit grek mbi Belerin.

Rezulton se në zonat ku ka minoritet grek, niveli nuk e kalon 15%. Janë në nivelin 14.8% në Himarë dhe 12% në Konispol.

Ndërkohë që me 20% do të bëheshin bashkim minoritar. Ligji për pakicat përcakton se bashkitë me 20% e cila i përket komunitetit, duhet të ketë tabela dy-gjuhëshe , shkolla dy-gjuhëshe, të ngrihet flamuri grek, krah atij shqiptar.

Beleri mua rezulton si një person i ndërlidhur. Sepse në 3 vitet e fundit ai ka pasur akses të japë pashaporta.

Këtë herë në Himarë kanë ardhur 62% më shumë se popullsia banuse , që është dyfishi i herës më të lartë i emigrantëve që kanë ardhur për të votuar dhe trefishi i mesatares të emigrantëve që kanë ardhur për të votuar.

Dhe kjo ndodh në prag në censit, që është një betejë për të kapur 20%” tha Bido.

Në lidhje me censin, Bido tha se dhe ë Greqinë ky cens është shumë i rëndësishëm ë të tentuar ë të kapur në mënyrë artificiale shifrën 20%, ë të fituar të drejta që i jep ligji jonë ë pakicat.

“Problemi është se mos kemi tentativë blerjeje, në mënyrë që kjo shifër të rritet artificialisht që të kalojnë shifrat e tanishme.

Qarqet nacionaliste greke, janë të investuara nga struktura të Greqisë, për të arritur shifrën artificiale.

Kështu censi është shumë i rëndësishëm,” tha ndër të tjera ai./m.j